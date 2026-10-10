Radim Zohorna stannar i Färjestad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Färjestad BK har fått en fenomenal inledning på SHL-säsongen och har gått som tåget. Nu har de också gjort klart med en viktig pusselbit till framtiden. Inför nedsläpp mot Malmö Redhawks presenterades nämligen Radim Zohorna på ett nytt tvåårskontrakt. Den tjeckiska forwarden var inne på det sista året på kontraktet som han skrev på 2025.

Men nu står det alltså klart att han blir kvar till 2029 om kontraktet fullföljs.

Det skulle i sådana fall innebära att det blir minst fyra säsonger i Karlstad. En stad som 30-åringen har kommit att uppskatta.

– Jag älskar att komma till jobbet varje dag och vara runt grabbarna i och omkring laget. Det är som min andra familj, så när ”Walle” kom och frågade om jag var intresserad av en förlängning så var det ett väldigt enkelt beslut för mig. Nu vet jag att jag får vara här i nästan tre ytterligare år, till att börja med, vilket gör mig väldigt glad, säger spelaren själv.

Radim Zohorna gjorde förra säsongen 27 poäng i grundserien. I år har han däremot fått en betydligt bättre start på säsongen med åtta poäng på sju matcher. Samtidigt har Färjestad vunnit samtliga matcher förutom den på bortaplan mot Frölunda HC.