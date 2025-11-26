”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

BIK Karlskoga har skador på både Olof Lindbom och Trym Gran.

Därför lånar HA-klubben nu in Färjestads målvaktstalang Måns Goos.

Måns Goos kommer att få chansen i HockeyAllsvenskan framöver. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Sedan tidigare har BIK Karlskoga målvakten Trym Gran på skadelistan. Norrmannen har nu opererats och Bofors uppger att de räknar med att han är tillbaka till årsskiftet. I förra veckans toppmöte med Björklöven utgick Olof Lindbom med en underkroppsskada. I går meddelade Karlskoga sedan att Lindbom ser ut att vara borta till jul, alltså ungefär en månad.

Därför står klubben med bara en ordinarie målvakt, Lars Volden, framöver.

Karlskoga lånar Måns Goos från Färjestad

Nu väljer BIK Karlskoga att agera. Under onsdagen bekräftar värmlänningarna att de stärker målvaktssidan genom att låna in 18-årige Måns Goos från Färjestad. Goos anslöt till Karlskoga redan under gårdagen då han tränade med laget och han följer med kvällens bortamatch mot Almtuna. Enligt Karlskoga gäller lånet tills vidare och har inget bestämt slutdatum. Däremot kan målvaktstalangen kallas tillbaka av Färjestad vid behov.

Måns Goos har Västerås IK som moderklubb men flyttade till Färjestad förra året där han varit förstemålvakt för klubbens U20-lag. Tidigare i november fick Goos göra en minst sagt udda SHL-debut för Färjestad. Han fick nämligen hoppa in i kassen mot Rögle på grund av att Melker Thelin hade problem med sina skridskor. Goos fick spela i fem minuter och släppte in ett mål under tiden som Thelin fick sin utrustning på plats. Nu ser Goos ut att få chansen till mer seniorspel i HockeyAllsvenskan framöver.

I somras valdes Måns Goos av Dallas Stars i femte rundan av NHL-draften. I fjol var Goos med i den svenska truppen till U18-VM och han har spelat med Juniorkronorna tidigare den här säsongen och 18-åringen är således aktuell inför trupputtagningen till JVM nästa vecka.

Source: Måns Goos @ Elite Prospects