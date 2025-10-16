Färjestad hade ledningen med 3-1 hemma mot Luleå – då bjöd de på en rejäl kollaps. På drygt två och en halv minut gjorde Luleå tre (!) mål och vände till 4-3.

– Vi får in och tagga upp oss nå djävulskt för det här är för dåligt, säger Filip Roos till TV4 efter kollapsen.

Färjestad bjöd på en rejäl kollaps mot Luleå.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det har inte varit en smärtfri inledning för Jörgen Jönsson i Färjestad. Värmlänningarna parkerar i mittenskiktet av tabellen och har inte fått den väntade starten på säsongen. Samtidigt har det ju även gått tungt för regerande mästarna Luleå.

När de båda drabbades samman under torsdagen blev det mål i mängder.

I den andra perioden klev Färjestad ifrån till 3-1 och såg då ut att ha kontroll på matchen. Då kom en kollaps av modell större. På två och en halv minut mäktade bortalaget med hela tre mål och gick från 1-3 till 4-3.

– Det är frustrerande. Vi vill jävligt mycket men vi är tvåa på allting och vi behöver upp i tredje. Vi är två mål bak så det är inte så mycket att tänka på utan det är bara att köra. Jag önskar att jag hade fler svar just nu. Just nu stämmer det inte. Vi har 20 minuter på oss att ändra det så vi behöver in och snacka och komma ut bättre i tredje. Det är rent ut sagt förjävla dåligt. Vi får in och tagga upp oss nå djävulskt för det här är för dåligt, säger Filip Roos till TV4 efter den andra perioden.

Anton Levtchi, Eetu Koivistoinen och Erik Gustafsson var de tre målskyttarna. Kort därefter kom även 5-3 via Markus Nurmi.

Christoffer Jansson, Filip Roos och Per Åslund var Färjestads tre första målskyttar. Samtidigt som Casper Juustovaara Karlsson var Luleås första målskytt i matchen.