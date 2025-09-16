Ny mardrömsstart – ny förlust: ”Inte okej”

I premiären mot Luleå låg Malmö under med 3-0 efter 20 minuter. I omgång två mot Färjestad låg Malmö under med 3-0 efter 20 minuter.

Båda matcherna slutade också med förlust. Den här tisdagen blev det 6-2 till Färjestad.

– Jag kan inte sminka över prestationen över huvud taget, säger Tomas Kollar till TV4 efter matchen.

Färjestad körde över Malmö i omgång två.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Malmö har fått en riktig tung inledning på SHL-säsongen. I premiären mot Luleå blev det ett baklängesmål efter bara ett par sekunder. Den första perioden slutade sedan 3-0 till de regerande mästarna och matchen 5-0.

Mot Färjestad blev det en (inte så mycket) favorit till repris.

Viktor Lodin klev fram och gjorde två snabba mål när värmlänningarna klev ifrån till 2-0. Lucas Forssell klev sedan fram och utökade till 3-0 innan den första perioden var slut. Malmös Fredrik Händemark var uppgiven i periodpausen. Och bekräftade att de föga förvånande hade pratat om just matchinledningen.

– Ja, absolut. Sen går vi ut och gör det här… det är inte okej. Vi har två perioder på oss att rätta till det. Vi har en helt okej start, sa kaptenen till TV4.

Det blev däremot inte mycket till comeback. Dock kom det en snabb reducering i den andra perioden. Isac Nilsson, född 2007, spelade fram Lauri Pajuniemi och stod därmed för sitt första SHL-poäng i karriären. Färjestad utökade sedan till 4-1 genom Oskar Stéen.

Färjestad körde över Malmö: ”Kan inte sminka över prestationen”

Robin Hanzl hann med en ytterligare reducering till 4-2 innan perioden var över.

I den tredje fortsatte Färjestad att pumpa på och 5-2 kom genom Joakim Nygård och 6-2 genom Gabriel Carlsson.

– Jag kan inte sminka över prestationen över huvud taget. Vi har släppt in elva mål på två matcher och det finns inte så mycket mer att säga än så, säger Tomas Kollar till TV4 efter matchen.