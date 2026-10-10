Färjestad fortsätter att dominera SHL - krossade Malmö
261010 FÃ¤rjestads Adam Ollas Mattsson, Viktor Lodin och Radim Zohorna jublar efter 6-2 under ishockeymatchen i SHL mellan FÃ¤rjestad och MalmÃ¶ Redhawks den 10 oktober 2026 i Karlstad. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÃN / COP 185 / FK0488
Foto: BILDBYRÃN
SHL

Färjestad fortsätter att dominera SHL - krossade Malmö

Publicerad 10 oktober 2026 17:44
Hockeysverige
Hockeysverige
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Serieledande Färjestad BK fortsätter sin imponerande form i SHL. Hemma i Löfbergs Arena körde Karlstadslaget över IF Malmö Redhawks med 6–2 efter en målexplosion i de två sista perioderna.

Det blev en målrik och underhållande första period där hemmalaget tog ledningen i powerplay genom Christoffer Jansson. Malmö Redhawks svarade snabbt och vände på ställningen till 1–2 via mål från Petter Vesterheim och Oscar Eklind i överläge. Färjestad BK hann dock kvittera innan periodpausen när Radim Zohorna satte 2–2.

I den andra perioden tog Färjestad över händelserna helt. Filip Roos sköt ledningsmålet 3–2 tidigt i akten, och Axel Bergkvist utökade till 4–2 i numerärt överläge – vilket fick Malmö att ta timeout.

I den tredje perioden stängde backen Adam Ollas Mattsson matchen helt när han klev fram och sköt både 5–2 och 6–2 för hemmalaget.

Segern gör att oljeborrande Färjestad toppar SHL-tabellen överlägset med 22 poäng efter åtta spelade matcher. Malmö återfinns på sjunde plats med sina tio poäng.

Matchfakta

Färjestad BK – IF Malmö Redhawks 6–2 (2–2, 2–0, 2–0)

Första perioden: 1–0 (09.09) Christoffer Jansson (Jack Berglund, Mikkel Öby Olsen) PP1 1–1 (10.52) Petter Vesterheim (William von Barnekow, Eemil Viro) 1–2 (17.54) Oscar Eklund (Lauri Pajuniemi, Oliwer Kaski) PP1 2–2 (18.30) Radim Zohorna (Viktor Lodin)

Andra perioden: 3–2 (22.13) Filip Roos (Gabriel Carlsson, Joakim Nygård) 4–2 (25.37) Axel Bergkvist (Viktor Lodin, Oskar Steen) PP1

Tredje perioden: 5–2 (42.10) Adam Ollas Mattsson (Jack Berglund, Axel Bergkvist) 6–2 (44.38) Adam Ollas Mattsson (Viktor Lodin, Radim Zohorna)

Skott: 31–26 (4–10, 15–5, 12–11) 

Utvisningar: FBK: 6x2 min. MIF: 4x2 min.

Den här artikeln handlar om:

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