Färjestad fortsätter att dominera SHL - krossade Malmö

Det blev en målrik och underhållande första period där hemmalaget tog ledningen i powerplay genom Christoffer Jansson. Malmö Redhawks svarade snabbt och vände på ställningen till 1–2 via mål från Petter Vesterheim och Oscar Eklind i överläge. Färjestad BK hann dock kvittera innan periodpausen när Radim Zohorna satte 2–2.

I den andra perioden tog Färjestad över händelserna helt. Filip Roos sköt ledningsmålet 3–2 tidigt i akten, och Axel Bergkvist utökade till 4–2 i numerärt överläge – vilket fick Malmö att ta timeout.

I den tredje perioden stängde backen Adam Ollas Mattsson matchen helt när han klev fram och sköt både 5–2 och 6–2 för hemmalaget.

Segern gör att oljeborrande Färjestad toppar SHL-tabellen överlägset med 22 poäng efter åtta spelade matcher. Malmö återfinns på sjunde plats med sina tio poäng.

Matchfakta

Färjestad BK – IF Malmö Redhawks 6–2 (2–2, 2–0, 2–0)

Första perioden: 1–0 (09.09) Christoffer Jansson (Jack Berglund, Mikkel Öby Olsen) PP1 1–1 (10.52) Petter Vesterheim (William von Barnekow, Eemil Viro) 1–2 (17.54) Oscar Eklund (Lauri Pajuniemi, Oliwer Kaski) PP1 2–2 (18.30) Radim Zohorna (Viktor Lodin)

Andra perioden: 3–2 (22.13) Filip Roos (Gabriel Carlsson, Joakim Nygård) 4–2 (25.37) Axel Bergkvist (Viktor Lodin, Oskar Steen) PP1

Tredje perioden: 5–2 (42.10) Adam Ollas Mattsson (Jack Berglund, Axel Bergkvist) 6–2 (44.38) Adam Ollas Mattsson (Viktor Lodin, Radim Zohorna)

Skott: 31–26 (4–10, 15–5, 12–11)

Utvisningar: FBK: 6x2 min. MIF: 4x2 min.