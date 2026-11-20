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Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Anders Broström var först ut med sitt Frölunda-lag. Efter det var det Mats Ulander som rankade sitt AIK Hockey-lag, Mats Lusth funderade över sitt Malmö Redhawks All Star team genom alla tider, Thomas Rundqvist plockade ut sitt Färjestad BK All Star team, Bengt Kinell som blickade tillbaka på HV71:s historia och plockade ut sitt All Star team genom alla tider och förra veckan var det Rolf Ericsson som luftade sitt Örebro Hockey genom alla tider.



Den här veckan är det Tommy Salos tur att ta ut sitt Västerås IK genom alla tider.



Tommy Salo är en av Sveriges bästa och mest framgångsrika målvakter genom alla tider. Han har bland annat vunnit OS-guld 1994 i Lillehammer och VM-guld 1998 i Zürich. I det sistnämnda mästerskapet höll han dessutom nollan i två raka finaler mot Finland. Salo gjorde dessutom nio säsonger i NHL där han representerade New York Islanders, Edmonton Oilers och Colorado Avalanche.