Färjestad har fortfarande inte vunnit sedan David Tomásek återvände till klubben.

Malmö vann dagens match med 2-1 och Färjestad har nu tre raka förluster i SHL.

– Vi behöver göra mål och hitta sätt att vinna matcher, säger Jörgen Jönsson till TV4.

Färjestad har haft problem med målskyttet under årets säsong men förra veckan plockade klubben tillbaka storstjärnan David Tomásek från NHL. En övergång som skulle hjälpa laget att höja offensiven. Tomásek har också varit tongivande för Färjestad i sina två första matcher tillbaka i FBK-tröjan, men Färjestad har ändå förlorat med 5-3 mot Frölunda och hela 6-2 mot Skellefteå.

Under tisdagen reste värmlänningarna ner till Skåne för att ställas mot ett av SHL:s hetaste lag, Malmö Redhawks. Då kom även tredje raka förlusten för Färjestad.

Malmös lagkapten Fredrik Händemark klev fram och gav hemmalaget ledningen med en fin soloaktion i första perioden. I andra perioden utökade Malmö sedan sin ledning när Carl Persson tryckte in 2-0 i powerplay. Färjestad var annars det spelförande laget och ledde skotten med 22-14 inför tredje perioden, men utan att lyckas få hål på Malmö-keepern Marek Langhamer.

– Vi försöker ju en massa och har lite lägen men det blir för lite ofarligt för ofta tycker jag. De är vassare än oss i sina få lägen som de får. Vi måste skjuta högre och få puckarna mot mål. Vi får fortsätta kämpa, vi är i en situation som vi måste gräva oss upp ur. Det är bara att gneta på och kämpa på som tusan, säger FBK-kaptenen Linus Johansson till TV4 i pausen.

Tredje raka förlusten för Färjestad

I tredje perioden var Färjestad sedan helt dominanta och pressade på ner mot Langhamer men Malmös målvakt stod pall för nästan allt. Färjestad lyckades däremot få in en reducering när David Tomásek, vem annars, reducerade till 2-1 med bara 29 sekunder kvar. Men Malmö kunde sedan hålla undan för att vinna matchen med 2-1. Målskytten Carl Persson fick jubla dubbelt för Malmö i vinsten då han stod för 1+1 och passerade 200 poäng i SHL-karriären.

– Det är ju jätteroligt. Det är såklart kul att fylla på poängbanken. Men det är ännu roligare att vinna, säger Persson om bedriften.

Färjestad vann skotten med hela 39-24 mot Malmö men Marek Langhamer storspelade och gjorde 38 räddningar i vinsten. Färjestad har nu tre raka förluster sedan David Tomásek anslöt till laget, detta trots att Tomásek själv har gjort 2+1 på de tre matcherna sedan återkomsten.

– Vi är ganska trubbiga i dag. Vi behöver ta tillvara på våra målchanser bättre. Det straffar sig i slutändan. Vi behöver göra mål och hitta sätt att vinna matcher, säger FBK-tränaren Jörgen Jönsson efter förlusten.

Malmö – Färjestad 2–1 (1-0,1-0,0-1)

Malmö: Fredrik Händemark, Carl Persson.

Färjestad: David Tomásek.

