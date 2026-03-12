Jack Berglund hjälte – Färjestad på väg mot kvartsfinal

Färjestad vann med 3–2 mot Timrå IK

Färjestads femte seger på de senaste sex matcherna

Jack Berglund avgjorde för Färjestad

Matchen mellan hemmalaget Färjestad och gästande Timrå IK var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Färjestad och vann matchen i SHL med 3–2 (2–1, 0–1, 1–0).

Jack Berglund slog till 16.00 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Med det tog hemmalaget Färjestad en skön revansch, eftersom Timrå IK vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–2.

Segern var Färjestads femte på de senaste sex matcherna, och sjunde raka segern på hemmaplan.

Färjestad–Timrå IK – mål för mål

Färjestad startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Luke Philp och Marian Studenic innan Timrå IK svarade och gjorde 2–1 genom Per Svensson.

Emil Pettersson kvitterade för Timrå IK efter 1.20 in i andra perioden på pass av Eddie Genborg och Jonathan Dahlén.

16.00 in i tredje perioden satte Jack Berglund pucken framspelad av Oskar Steen och Filip Roos och avgjorde matchen.

Med en omgång kvar är Färjestad på sjätte plats i tabellen medan Timrå IK är på elfte plats.

Lördag 14 mars 15.15 möter Färjestad Luleå borta i Coop Norrbotten Arena medan Timrå IK spelar hemma mot Växjö.

Färjestad–Timrå IK 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (7.09) Luke Philp (Viktor Lodin, Radim Zohorna), 2–0 (9.08) Marian Studenic (David Tomasek, Filip Roos), 2–1 (20.00) Per Svensson (Jonathan Dahlén).

Andra perioden: 2–2 (21.20) Emil Pettersson (Eddie Genborg, Jonathan Dahlén).

Tredje perioden: 3–2 (56.00) Jack Berglund (Oskar Steen, Filip Roos).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-1-0

Timrå IK: 0-0-5

Nästa match:

Färjestad: Luleå HF, borta, 14 mars 15.15

Timrå IK: Växjö Lakers HC, hemma, 14 mars 15.15