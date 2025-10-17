Färjestad är inne i en svacka i SHL, framför allt offensivt.

Då väljer laget att göra om i kedjorna – bland annat flyttas fjolårets skyttekung Oskar Steen.

– Vi måste testa något nytt, säger Jörgen Jönsson till Värmlands Folkblad.

Jörgen Jönsson väljer att flytta på skyttekungen Oskar Steen. Foto: Bildbyrån

Färjestad BK är inne i en tuff period i SHL för tillfället. På de senaste fyra matcherna har FBK bara tagit en seger och framför allt offensiven har kärvat för det tippade topplaget. Färjestad har nämligen bara gjort sex mål på de senaste fyra matcherna. Totalt har Färjestad gjort 27 mål vilket är sämst i SHL – dock har laget bara spelat elva matcher medan de flesta andra lag har spelat tolv matcher.

Inför lördagens match mot Leksand väljer Färjestad nu att agera och ändra i kedjeformationerna.

Fjolårets superkedja med Joel Kellman, Oskar Steen och Marian Studenic splittras till slut. Förra säsongen gjorde de stor succé tillsammans men i år har det gått desto tyngre för trion. Nu väljer tränaren Jörgen Jönsson att sära på stjärnorna. Steen flyttas i stället till en kedja med Linus Johansson och Per Åslund, medan Luke Philp i stället kliver in på Steens plats med Kellman och Studenic.

– Tidigare har jag sagt att ”vi får se hur länge vi väntar med att byta”… Nu kände jag att vi måste testa något nytt. Jag tror på att göra byten ibland för att skapa energi – skapa något nytt. Sen kan man alltid komma tillbaka om man ser på saker och ting med nya ögon, säger Jönsson till Värmland Folkblad och menar att han lite motvilligt flyttar på Luke Philp igen för att göra bytet:

– Jag tycker formationen med honom, Linus och ”Åsa” varit bra men jag känner att ”Åsa” spelar bra hockey och Linus som alltid är positiv och framåt kan vara bra för Oskar just nu.

Jörgen Jönsson förklarar beslutet att sära på stjärnorna

Förra säsongen vann Oskar Steen skytteligan i SHL efter att ha gjort succé med 30 mål och 45 poäng på 52 matcher. I år har det däremot bara blivit 2+2 på elva matcher för Steen. Det är samma visa med kedjekamraterna Marian Studenic och Joel Kellman. Efter att ha gjort 44 poäng på 50 matcher förra säsongen har Studenic nu endast noterats för 1+4. Samtidigt har Kellman gått från 33 poäng i fjol till bara 2+1 i år.

Trion har inte nått upp i samma nivå som förra säsongen. Därför anser Jörgen Jönsson att ett byte i kedjorna kan väcka spelarna till liv igen.

– Nej, och ibland behöver man göra något skifte för att hitta energi och nyfikenhet. Få spelarna att tänka ”oh jäklar, nu är det nytt – nu ska jag köra” istället för att gå runt och tänka ”vad gör vi för fel” och ”varför funkar det inte”, säger Jönsson till VF.

Färjestad ligger just nu åtta i SHL-tabellen med fem vinster och 16 poäng på elva matcher. I morgon ställs de mot formsvaga Leksand som bara har en vinst på de senaste sju matcherna och just nu ligger tolva med 13 poäng på tolv matcher.

