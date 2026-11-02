Fagervall efter Hellkvists exit: "Det finns inga trolldrycker"

Joakim Fagervall får ta över efter kollegan Björn Hellkvist. Foto: Bildbyårn/montage

Förlusten mot Färjestad BK blev droppen. Under söndagen meddelade Växjö Lakers att man gör sig av med Björn Hellkvist efter den svaga inledningen på säsongen. Istället tar de assisterande tränarna Joakim Fagervall och Fredrik Hellgren över skutan. För Fagervall kom beskedet överraskande under gårdagen.

– Oj, var första reaktionen. Jag var ute och jagade när jag fick beskedet. Det självklart tråkigt i alla de här lägena. Jag har själv varit den som fått gå och det är fösta gången jag är i den här situationen. Det är alltid tråkigt när en kollega får lämna.

Blev du förvånad?

– Nja, men det blir man någonstans ändå. Även om vi vet hur det funkar. Jag har ju blivit förvånad när jag själv har fått det ibland. Sen vet vi hur branschen funkar. Men det är inget man går till vardags och funderar på.

Fagervall har själv varit med om att få sparken från både Malmö Redhawks och Djurgårdens IF Hockey. Men att ta över efter sin tränarkollega på det här sättet är nytt även för honom.

– Det är jätteannorlunda, nu är vi ju ett team som tar över. Jag kommer jobba med samma sysslor som jag gjort, och Fredde (Fredrik Hallgren) kommer jobba med samma sysslor som han gjort. Sedan kommer ju även Henke (Henrik Evertsson) in, så vi blir som ett team som jobbar vidare.

Har du haft någon kontakt med Björn efter beskedet?

– Ja, jag har pratat med honom. Vi snackade med varandra och naturligtvis frågade jag hur han mådde. Det är det viktigaste. Det blir inte så mycket. Man förstår läget när man får gå, det är inte det roligaste som finns att prata om det som varit.

Fagervall om Växjös säsong

Lördagens förlust mot Färjestad var Växjös tredje raka i SHL, och laget parkerar just nu på tolfte plats. Endast tre poäng före Linköping HC under kvalstrecket. Dessutom har det så vanligtvis ramstarka försvaret i Växjö varit läckande under hela säsongsinledningen.

– Vi har släppt in för mycket mål. Det är ganska enkelt. Har man släppt in flest mål i ligan och ligger där vi ligger så är det största anledningen till att vi inte vunnit matcher. Sedan har det gått till på olika sätt naturligtvis. Och det är det vi måste försöka rätta till. Vi har ju varit en del av det här, du kan inte tillskriva allt på en person. Både spelare och ledare. Det är vi som är kvar som måste fixa det här.

Vad är det första du kommer ta tag i nu?

– Det vi har pratat om är att fortsätta, det är ju inte så att vi inte har jobbat med försvarsspelet. Utan vi måste fortsätta jobba med det. Spelet utan puck men även spelet utan puck. Det är inget nytt, utan det är precis där vi har varit. Det finns inga trolldrycker eller konster för det här. Det man kan få av det här är en reaktion från alla att det händer något. Men vi kommer inte med någon mirakelmedicin.

Hur har spelargruppen tagit beskedet?

– Det vet jag inte. Det blir ganska tyst, vi blev ju informerade om det här igår. Det är klart det blir en speciell känsla för det är en fin människa som har lämnat gruppen. Som spelare är det ju samtidigt ditt jobb att spela hockey oavsett vem som står bakom dig.