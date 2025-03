Experternas oro: ”Gör läget ännu mer osäkert”

HV71:s målvaktsval var ett hett ämne inför kvalet mot MoDo.

Tolv minuter in, med Alnefelt i buren, ökade oron kring situationen – menar TV4:s experter.

– Det vet jag av erfarenhet, att det sprider en oro i gruppen rätt snabbt, säger Sanny Lindström under 2–4-matchen.

Hugo Alnefelt, Almen Bibic och Sanny Lindström. Foto: Bildbyrån (montage).

Hugo Alnefelt, Frederik Dichow eller Olof Glifford?



Efter att HV71 experimenterat med samtliga målvakter under SHL-säsongen klev man under fredagen in i kvalet mot MoDo med den förstnämnde mellan stolparna. Inom tolv minuter var sedan målvaktsfrågan återigen ett hett ämne då Tobias Winberg skickat in 1–1 för hemmalaget i Ö-vik.



– Definitivt, säger TV4:s expert Sanny Lindström om att agerandet från Alnefelt sprider oro:

– Eftersom att det har varit ett återkommande under säsongen, att man inte haft det där trygga målvaktsspelet. Det vet jag av erfarenhet, att det sprider en oro i gruppen rätt snabbt. I synnerhet här när man känner att man har inlett matchen väldigt bra, fortsätter han i sändningen.

”Gör läget ännu mer osäkert för HV71”

Tommi Tikka hade gett HV ledningen precis innan målet från Winberg och 1–1 höll sig in i periodpausen. Där kom ny kritik mot Jönköpingslagets målvaktssida.



– Det här första ingripandet som händer gör läget ännu mer osäkert för HV71. Det är något vi haft på tapeten, alla pratar om det. Att börja på det här sättet… fri sikt från blålinjen. Det är en pastej som är på väg in. Det är klart att han vill limma den. Jättetufft läge för HV71 och man tänker ”när blir Dichow frisk”, säger TV4:s expert Almen Bibic och fortsätter om hur backarna i HV71 påverkas av det hela:

– Det sprider sig en osäkerhet för försvararna. Man vill inte hamna i läget där man överarbetar situationer och inte släpper de här skotten. De här skotten vill du alltid släppa därifrån. Men att hela tiden överarbeta kan skapa ännu värre returer bakom dig. Svårt läge för försvararna, helt klart.



Tidigt i den tredje perioden blev 1–1 på resultattavlan plötsligt 2–1 efter att Mikkel Aagaard styrt in pucken. Denna gång hade Alnefelt dock inte mycket att säga till om då pucken ändrade riktning nära buren.



– Efter det darriga ingripandet vid 1–1 så har HV-keepern verkligen spelat upp sig, säger TV4:s kommentator Johan Edlund i sändningen.



Kort efter orden kom dock 3–1 för MoDo efter att Alnefelt tvingats till en lång förflyttning.



HV71 fick in en reducering inom kort efter att Jamiro Reber fått en puck på sin skridsko och jakten på en kvittering kunde börja med dryga sex minuter kvar. Med 1.34 kvar av mötet tog HV71 time out och plockade ut målvakten, men Sebastian Ohlsson kunde punktera kvalmöte nummer ett med 4–2 i tom bur.



Frederik Dichow kom inte till spel på grund av sjukdom.