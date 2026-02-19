Succéforwarden redo för comeback – efter tre månader

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter en långvarig frånvaro är Frölundas Erik Thorell redo att göra comeback i kvällens SHL-omgång. Frölunda ser ut att lämna skadelistan tom, hela laget ser ut att vara spelklara, uppger Rakapuckar.

Erik Thorell är redo för återkomst.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Efter 17 omgångar var Erik Thorell Frölundas bästa poängplockare med 15 insamlade poäng (4+11), då åkte han på en skada. Det konstaterades att forwarden skulle bli borta från spel mellan fyra till tolv veckor.

Drygt tre månader efter skadan gör Thorell sig redo för återkomst. Han ska vara spelklar inför kvällens match mellan Frölunda och Örebro, meddelar Rakapuckar.

— Det ökar ju både spets och bredd och konkurrens om bäst för dagen spelar. Det blir en massa bra saker i det, tror jag, som vi ska dra nytta av. Så det är klart att… alla behöver ju vara superbra på träning för att få spela. Det går inte att ”panta” en träning som man kanske kunde göra förut och spara sig och sådant utan farten går ju upp och intensiteten. Vi får ju upp kvalitén, säger huvudtränaren Robert Ohlsson till Rakapuckar.

Erik Thorell gör comeback för Frölunda

Utöver Thorell ser hela laget ut att vara tillgängliga för spel, det vill säga Filip Hasa, Nicklas Lasu, Noah Dower Nilsson, Tom Nilsson samt Linus Högberg.

Ikväll åker serieledande Frölunda till Behrn arena där Örebro är motståndet som väntar, ett tolfteplacerat lag som kämpar för att undvika negativt kval.

Source: Erik Thorell @ Elite Prospects



