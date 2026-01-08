”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robert Ohlsson rasade mot att Frölunda inte fick straff i slutsekunderna mot Luleå.

Men Luleåkaptenen Erik Gustafsson håller inte med.

– När man ser på regelboken är det solklart att det inte ska vara straff, säger Gustafsson till hockeysverige.se.

Erik Gustafsson slår tillbaka mot Robert Ohlsson om den misstänkta straff-situationen. Foto: Bildbyrån & TV4 (Montage)

Det blev heta känslor i slutet av matchen mellan Frölunda och Luleå i Scandinavium.

Frölunda trodde att de hade fått in en puck för 2-2 med bara sekunder kvar att spela. Arttu Ruotsalainen revs ner av Luleås lagkapten Erik Gustafsson och brakade in i målvakten Matteus Ward. Enligt Frölunda var pucken över mållinjen men domarna kunde inte bekräfta det på reprisbilderna och därför blev det inte mål.

Efteråt rasade Robert Ohlsson och tränaren menade att Frölunda borde fått straff när Ruotsalainen fälldes.

– Det är ju ett skämt för fan, vad är det för jävla nivå? Ska vi börja filma till oss utvisningar i svensk hockey? Det är jävligt dåligt, jag måste säga det. Kolla på den här situationen, han klipper ju skridskorna på honom här på ett friläge. Det är en solklar straff. Om du inte kan döma mål måste du döma straff. Vi går från den här matchen med att inte få mål och inte få en straff. Det här funkar inte, det är för dåligt, sade Ohlsson till TV4 innan han slet av sig headsetet och lämnade intervjun.

Erik Gustafsson svarar: ”Solklart inte straff”

Efter matchen svarar huvudpersonen Erik Gustafsson och ger sin syn på händelsen.

– Pucken är aldrig över linjen, det var jag ganska säker på direkt. Sedan tycker jag att det är för lite yta för att det ska kunna vara straff. Han måste vara mer fri, nu kommer han från sidan och vi har en andra back som kommer där. Men utvisning, absolut. Det hade man bara fått acceptera, säger Gustafsson till hockeysverige.se.

”Robban” var väldigt säker på att det borde varit straff, men du håller inte med?

– Nej, jag tycker inte det. När man ser på regelboken och hur man bedömer det sedan innan så… För mig är det ganska solklart att det inte ska vara straff. Sedan kan man såklart ha meningsskiljaktigheter på det.

Luleå vann matchen i Scandinavium med 2-1 mot Frölunda.

