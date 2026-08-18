Därför har Lucas Wallmark saknats

Lucas Wallmark dras med en skada under försäsongen.

Foto: Bildbyrån (montage).

Förväntningarna på Lucas Wallmark är skyhöga efter att han valt att flytta hem till Umeå och skriva på för IF Björklöven oavsett serie. Men när klubbens återkomst i SHL närmar sig står den 30-årige centern utanför isen.

Nu kommer en uppdatering från den tidigare OS-svensken, via Västerbottens-Kuriren.

– Jag har fått lite känningar, en liten skitgrej. Det går åt rätt håll och jag hoppas att det inte är alltför långt bort nu, för det kliar i händer och fötter och man vill ju ut och dansa med de andra, säger Wallmark och fortsätter.

– Jag hoppas att det ger med sig, men som ”medicals” och tränarna säger så tar vi inga risker nu.

Wallmark: "Jag får hålla mig i skinnet"

Hemvändaren har inte varit på is sedan 10 augusti, enligt VK, men hoppas kunna smyga igång om ett par dagar eller en vecka. Detta trots att en tydlig prognos saknas.

– Vi tar det lite dag för dag, men som jag sa så kittlar det. Jag får hålla mig i skinnet ett par dagar till, säger Wallmark till tidningen.

Vad det är för typ av skada vill inte hemvändaren uttala sig om, utan hänvisar vidare till tränarna. "En skitgrej" är det enda han bjuder på.

Senast Lucas Wallmark drog på sig en "Löven"-tröja var 2010, som junior. Via Skellefteå och Luleå tog han sig sedan till NHL, OS och VM. De senaste åren har det sedan blivit spel i Europa med CSKA Moskva, ZSC Lions och Fribourg-Gottéron.