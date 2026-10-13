Nära comeback – efter frakturen: "Planen"

Erik Gustafsson har missat fem SHL-matcher med en fraktur.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Det var i mötet med Brynäs, 26 september, som Luleå Hockey Erik Gustafsson träffades olyckligt av en puck. Men redan nu kan SHL-klubben konstatera att frakturen på handleden snart är färdigläkt.

Det beskedet kommer under tisdagen efter att kaptenen missat de fem senaste matcherna.

– Han är sjuk just nu, men planen är att han ska börja träna för fullt nästa vecka, säger assisterande tränaren Antti Alamäki till NSD.

Luleå har sedan tidigare ytterligare frågetecken på backsidan. Därför valde man i förra veckan att kalla hem JVM-hjälten William Håkansson från lånet till Södertälje. Skillnaden under tisdagens träning var att Pontus Själin var tillbaka, och nu räknar man också med att 30-åringen kommer till spel mot Färjestad, torsdag denna vecka.

– Vi hoppas det, men vi får se, uppdaterar Alamäki samtidigt om Otto Leskinen som saknades under tisdagsträningen.

– Han har fått ett par återhämtningsdagar, men kommer att träna i morgon.

Med åtta matcher spelade på SHL-säsongen ligger Luleå nia i tabellen. Det med tio inspelade poäng.