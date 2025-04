Profilens oklara framtid: ”Ser inte ut som att jag blir kvar”

Emil Sylvegård har gjort sin andra säsong i Växjö.

Klubben som har spelat klart för säsongen har flera lagändringar på gång, där Sylvegård verkar bli en av dessa.

— Känslan just nu är att jag inte tror att det blir något i Växjö, säger forwarden till SMP.

Emil Sylvegård kan komma att lämna Växjö. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Emil Sylvegård anslöt med Växjö inför förra säsongen. I år åkte Växjö ut i kvartsfinalen mot Luleå och jobbar numera med nästa säsongs lagbygge. Där verkar det bli en trupp utan Sylvegård, som sitter på ett utgående kontrakt.



— Nej, det är inte helt hundra. Men som det ser ut just nu ser det inte ut som att jag blir kvar, det kan jag väl säga. Känslan just nu är att jag inte tror att det blir något i Växjö och det är väl för att det är ganska fullt. De ska väl ha in spets men jag har inte stängt någon dörr, säger Sylvegård till Smålandsposten.



Sylvegård berättar att han inte har hört någonting från Växjös sportchef Henrik Evertsson. Vidare menar 32-åriga forwarden att han kom till klubben för att vinna, vilket han inte har gjort under sina två säsonger i Växjö. Att vinna är däremot något som Sylvegård fortfarande strävar efter.

”Spela så länge som möjligt”

Samtidigt som Sylvegård gärna vill vinna finns det andra aspekter som spelar in i beslutet för framtiden. Malmöfostrade Sylvegård förklarar att moderklubben även är ett alternativ då den ligger honom nära till hjärtat. För Hockeysverige.se har Malmös sporchef Oscar Alsenfelt också bekräftat intresse för Emil Sylvegård.



— Jag är öppen för det mesta. Jag tycker att jag är i ett stadie av karriären där jag börjar bli lite äldre men vill förlänga karriären och spela så länge som möjligt. Min kropp mår bra och jag tycker att det är roligt att spela igen. Om det blir Malmö, Växjö, någon annan SHL-klubb eller utomlands får vi se, säger Sylvegård.



Tidigare idag kom beskedet att Marcus Sylvegård, Emils bror, är klar för Biel i Schweiz. Det innebär att båda Sylvegård-bröderna kan försvinna från klubben, och även svensk hockey.



Emil Sylvegård berättar att han har intresse från flera olika klubbar utan några konkreta förslag. Forwarden tror att han inte kommer bli klar för någon klubb inom den närmaste tiden, utan att det kommer ta ett tag.