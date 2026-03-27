Emil Pettersson blir inte kvar i Timrå. Forwarden har nu tackats av av klubben och kommer därmed att lämna.

Timrå tappar flera tunga pjäser till nästa säsong. Jonathan Dahlén har redan lämnat för Schweiz – och nu ser nästa stjärna ut att följa efter. Emil Pettersson tackas nu av av klubben och även han uppges vara klar för Schweiz nästa säsong. Enligt Expressen är han dessutom klar för samma klubb som Dahlén, Langnau.

32-åringen gjorde 46 poäng på 52 matcher den här säsongen. Tillsammans med sin radarpartner var han en stark bidragande faktor till att Timrå inte behövde kvala sig kvar i ligan.

Under sina år i klubben har han gjort över 30 poäng varje säsong. Den här säsongen var både hans poäng- och målmässigt bästa säsong i klubben.

Emil Pettersson är, precis som lillebror Elias, från Sundsvall. Han fostrades i Timrå och tog sedan vägen via MoDo, Skellefteå och Växjö till spel i Nordamerika och AHL. När han vände hem blev det en tvåårig sejour i Växjö som slutade med ett SM-guld. Efter en säsong i KHL och Spartak Moskva vände han sedan hem till Timrå.

Där det blev fyra säsonger innan han nu flyttar vidare ännu en gång. Det tack vare en klausul i hans kontrakt som möjliggör en flytt till Schweiz.