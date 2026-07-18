Nyckeln bakom "det sista utlandsäventyret"

Emil Pettersson lämnar Timrå för SCL Tigers. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

I slutet av juli går flyttlasset mot Schweiz för Emil Pettersson och familjen. En möjlighet som dykt upp efter att 32-åringen stått för en av sina bästa SHL-säsonger i karriären. Men till skillnad från senast han nosade på 50-strecket finns det en två- och ettåring att tänkta på.

När Sundsvalls Tidning träffar Pettersson och partnern Fanny pekar de på detta som en del av beslutet.

– Timrå IK har många långa bortaresor, det är liksom halva säsongen som de är borta. Vi kommer att ha en helt annan privat situation. Vi kommer att kunna göra så mycket mer eftersom de inte har bortaresor på samma sätt – de är hemma varje dag, säger Fanny Säterberg Pettersson till tidningen.

Senast Emil Pettersson producerade sådär i SHL bar det av till Ryssland och KHL. Till 2022/23 kom han dock hem till sitt Timrå IK, efter att Rysslands invasion av Ukraina inletts.

"Det sista utlandsäventyret"

Tillsammans med Jonathan Dahlén ska nu Pettersson bli en del av SCL Tigers. Själv kallar han det hela för "det sista utlandsäventyret”.

– Det ska bli väldigt roligt att få testa på. Jag är ganska säker på att om man inte vågar vissa saker, eller bara tar de bekväma besluten, så finns risken att man ångrar sig efter karriären, säger han till ST.

Kontraktet är skrivet över ett år, men just nu ligger fokus på flytten till Schweiz, även om känslorna för Timrå finns kvar.

– Timrå är hemma för mig och den klubb jag bryr mig mest om och brinner för, så det var speciellt. Sen när jag hade varit där nere och hälsat på, allt var officiellt, klappat och klart så släppte det lite. Det kändes rätt helt enkelt, säger han.