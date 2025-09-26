Torsdagens SHL-omgång slutade med fem anmälningar till discliplinnämnden från olika håll i landet. Bland annat så anmäldes Färjestads Emil Larmi för filmning – en förseelse som han nu behöver böta 5 000 kr för.

– Rörelsen är onaturlig, skriver disciplinnämnden i sitt beslut gällande Larmi.

Emil Larmi och Jere Innala. Foto: Michael Erichsen/Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Domarna fick jobba hårt under torsdagens SHL-matcher och vid kvällens slut fick flera spelare en anmälan till disciplinnämnden med dig som souvenir från omgång fem. Nu har nämnden beslutat i de ärenden som härstammar från torsdagens drabbningar.

En dyr kväll i SHL

Isac Hedqvist och Emil Larmi straffas båda två till böter på 5 000 kr.

Färjestads Emil Larmi har enligt disciplinnämnden gjort sig skyldig till diving/embellishment, då han förstärkte sitt fall i syfte att dra en utvisning. Det var i slutet av första perioden som Larmi ska ha greppat tag i Noah Hasas klubb, för att sedan medvetet falla till isen i ett försök att lura domaren att ta en utvisning.

– Genom uppgifterna i anmälan och filmsekvensen finner nämnden det utrett att Emil Larmi tydligt förstärker situationen på det sätt som anges i anmälan, i syfte att få med sig en felaktig utvisning på motspelaren. Det Emil Larmi anfört förändrar inte den bedömningen. Rörelsen är onaturlig. Han har därför gjort sig skyldig till Diving/Embellishment, skriver disciplinnämnden på SHL:s hemsida.

Även Luleås Isac Hedqvist tvingas betala en bot på 5 000 kr, efter att ha eratappats utan tandskydd i samband med en tripping-utvisning.

Tre spelare avstängda

Ytterligare tre spelare har straffats efter torsdagens SHL-omgång, samtliga med avstängningar motsvarande två matcher. Det är HV71:s Santeri Hatakka som fälls för illegal check to the head, Luleås Eetu Koivistoinen som straffas för elbowing och Frölundas Jere Innala som fälls för fighting.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects