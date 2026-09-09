Emil Djuse missar SHL-premiären.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Skellefteå AIK får klara sig utan en viktig pjäs de första matcherna för säsongen. Emil Djuse kommer nämligen att missa premiären och eventuellt ett par matcher till. Backen har inte varit i spel sedan slutet av augusti och sågs under onsdagen gå runt med en stövel på vänsterfoten.

En åtgärd för att minska smärtan.

Samtidigt som prognosen nu säger att han kommer att vara borta runt två veckor. Det med bara tio dagar kvar till premiären.

– Ofta när vi sätter på en stövel så rör det sig om ett benbrott och längre frånvaro. Men i detta fall har vi gjort det för att avlasta smärta på ett maximalt sätt. Så det är inget allvarligt, säger Karin Granberg till PT.

Emil Djuse missar SHL-premiären

Det var inför den förra säsongen som Emil Djuse valde att vända hem till Sverige igen. I slutspelet klev han sedan också fram med fyra mål och totalt åtta poäng på 15 matcher, efter att inte ha gjort något mål på över två säsonger.

Han var även en av dem som fick mest förtroende när det drog ihop sig. Nu får de regerande mästarna klara sig utan 32-åringen i inledningen av säsongen. Däremot behöver inte stöveln vara på någon längre tid.

– I två veckor. Men han kan under den tiden ta av sig den ifall han vill eller ska undersöka, säger Granberg.