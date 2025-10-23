Brynäs förlorar igen – fast i botten

Växjö-seger med 2–1 mot Brynäs

Reid Gardiner matchvinnare för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Det blev en uddamålsseger för Växjö i matchen mot Brynäs i SHL på torsdagen. Laget vann med 2–1 (0–0, 2–1, 0–0) hemma i Vida Arena.

Växjö–Brynäs – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Efter 46 sekunder i andra perioden gjorde Växjö 1–0 genom Lucas Elvenes.

Brynäs gjorde 1–1 genom Jakob Silfverberg efter 11.04 av perioden.

Växjö gjorde dock 2–1 genom Reid Gardiner efter 14.34 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev även den mållös och Växjö höll i sin 2–1-ledning och vann.

Växjö har två segrar och tre förluster och 11–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brynäs har en vinst och fyra förluster och 9–15 i målskillnad. Förlusten var Brynäs tredje uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Växjö på fjärde plats och Brynäs på elfte plats.

Nästa motstånd för Växjö är Malmö. Brynäs tar sig an Färjestad hemma. Båda matcherna spelas lördag 25 oktober 15.15.

Växjö–Brynäs 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

SHL, Vida Arena

Andra perioden: 1–0 (20.46) Lucas Elvenes (Felix Robert), 1–1 (31.04) Jakob Silfverberg (Johannes Kinnvall, Nicklas Bäckström), 2–1 (34.34) Reid Gardiner (Brogan Rafferty, Lucas Elvenes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-0-3

Brynäs: 1-0-4

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, borta, 25 oktober

Brynäs: Färjestads BK, hemma, 25 oktober