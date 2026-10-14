Egor Polin är tillbaka i Örebro efter utlåningen till Södertälje.

Egor Polin har haft en svängig start på säsongen. Han var nyligen utlånad i fem matcher till Södertälje SK men är nu tillbaka i Örebro. De tidigare matcherna i Örebrotröjan den här säsongen har han varit extraforward i, förutom en, och har haft svårt att få speltid.

Trots detta stannar 22-åringen alltid kvar längst efter träningarna.

– Det är alltid tufft när man inte får spela. Man vill vara med och bidra, så det är klart att det blir tufft när man inte får chansen. Men det är ingenting att gnälla över, det är bara att träna hårdare och försöka spela så bra man kan när man får spela sen, säger han nu till Nerikes Allehanda.

Förklaringen från Filander

En ny utlåning är ingenting som det pratats om eller som är aktuell inom den närmaste tiden. Polin bekräftar att han har haft en bra dialog med huvudtränare Martin Filander om sin plats i laget och vad som behöver förbättras från hans sida.

– Det är väl några spelsystems-grejer, och sedan försöka komma in på insidan mer och ta jobbet som man kanske inte gör hela tiden. Det är några saker som behöver upp och det ska jag försöka göra bättre om jag får chansen, säger Polin om vad Filander vill att han ska jobba på.

Egor Polin om resan: "Ingen stress"

När Polin var utlånad under fem matcher till Södertälje gjorde han två mål och en assist. För två säsongen sedan spelade han en hel säsong med Södertälje i Hockeyallsvenskan och gjorde det så bra att han fick ett SHL kontrakt med Örebro redan förra säsongen. Föregående säsong blev han lite av SHL:s genombrott där han verkligen förvånade många med 21 poäng, sin första hela säsong i högsta ligan.

– Jag har ingen stress. Det var kul att man fick göra lite poäng då. Det viktigaste var att man jobbade hårt och fick lägena, sedan är det alltid kul när man gör något mål här och där, säger han nu.