Efterlängtad seger för Luleå – steg åt rätt håll mot Växjö

Seger för Luleå med 3–1 mot Växjö

Brendan Shinnimin avgjorde för Luleå

Andra raka förlusten för Växjö

Luleå har haft en tung period med fyra förluster i rad i SHL. Men borta mot Växjö bröts den tuffa sviten. Det blev 1–3 (1–0, 0–0, 0–3) i matchen i Vida Arena.

Malmö nästa för Luleå

Växjö tog ledningen efter 12.53 genom Reid Gardiner med assist av Zachary Giuttari och Manuel Ågren.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Luleå gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Luleås mål gjordes av Brendan Shinnimin, Frederic Allard och Filip Eriksson. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

I nästa match, lördag 20 december möter Växjö Timrå IK hemma i Vida Arena 18.00 medan Luleå spelar borta mot Malmö 15.15.

Växjö–Luleå 1–3 (1–0, 0–0, 0–3)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (12.53) Reid Gardiner (Zachary Giuttari, Manuel Ågren).

Tredje perioden: 1–1 (49.31) Frederic Allard, 1–2 (53.40) Brendan Shinnimin (Oskari Laaksonen), 1–3 (58.19) Filip Eriksson (Mathias Bromé, Pontus Andreasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

Luleå: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: Timrå IK, hemma, 20 december 18.00

Luleå: IF Malmö Redhawks, borta, 20 december 15.15