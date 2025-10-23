Mattias Norlinder har fått en tuff start på säsongen med Brynäs – försvararen letar fortfarande efter sitt första mål. Den NHL-meriterade backen är besviken på sig själv efter de första 13 SHL-omgångarna.

– Jag vet att jag kan spela mycket bättre än jag gjort, säger han till Gefle Dagblad.

Mattias Norlinder. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån.

Mattias Norlinder värvades till Brynäs från MoDo efter att Örnsköldsvik-laget trillade ur högsta serien.

Det har dock inte blivit någon lätt övergång för den 25-åriga försvararen. Norlinder, som är en offensiv back, har bara lyckats plocka tre assist-poäng på de första 13 SHL-matcherna. Ett facit som han själv inte är nöjd med.

– Jag vet att jag kan spela mycket bättre än jag gjort. Det är frustrerande att veta att man kan spela på en högre nivå mer konsekvent än jag gjort så här långt, säger han till GD.

”Det har inte klickat alls”

Under fjolårssäsongen noterades Norlinder för 19 poäng (4+15) på 50 matcher för MoDo – just nu taktar han mot 12 poäng (0+12) i grundserien.

– Det har inte klickat alls. Jag har inte spelat som jag vill.

Även Brynäs som lag har fått en tuff start på säsongen. Den stjärnspäckade truppen har inte lyckats prestera och laget ligger för närvarande på plats elva i tabellen, med endast fyra vinster på de första tretton matcherna.

– Jag är inte nöjd, varken lagmässigt eller med mig själv. Jag har inte kommit upp på den nivå jag vill vara och det är frustrerande, säger Mattias Norlinder.

Source: Mattias Norlinder @ Elite Prospects