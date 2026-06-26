Efter succésäsongen - backen lämnar HV71

Axel Rindell lämnar HV71 efter en säsong. Foto: Bildbyrån

När Axel Rindell kom till HV71 från Leksand inför förra säsongen var det få som förutspådde den succé som det blev. Med sina 36 poäng på 52 matcher i grundserien växte Rindell ut till en av SHL :s vassaste backar under säsongen 25/26.

En succé som också väckt stort intresse bland andra klubbar.

– Det finns en marknad för Axel i Europa. En sån stark säsong som han har haft har såklart byggt upp ett intresse, sa Rindells agent Nils Bäckström till JP i april.

Axel Rindell lämnar HV71

Nu meddelar HV71 att Rindell lämnar klubben. Efter säsongen ska Rindell och sportchef Johan Hult haft en dialog om framtiden. En dialog som nu mynnat ut i att finländaren inte skriver ett nytt kontrakt.

– Axel var en viktig back för oss förra säsongen, men vi behöver titta på helheten i vårt lagbygge inför nästa säsong och där ser vi inte Axel. Vi tackar honom för hans insatser i klubben och önskar honom stort lycka till framöver, säger Johan Hult till klubbens hemsida.