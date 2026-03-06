Efter succéinhoppet – 18-åringen skriver kontrakt med Leksand

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand flyttade upp Rocky Langvardt till A-laget – och har sedan dess vunnit fem av sex matcher. Nu har 18-åringen passerat 100 minuter i SHL och skrivit på ett rookiekontrakt med A-laget.

— Det är jäkligt kul, en rolig milstolpe, säger junioren till Falu-Kuriren.

Rocky Langvardt har imponerat i Leksand den senaste tiden.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Rocky Langvardt har varit kapten i Leksands U20-lag den här säsongen och gjort 28 poäng på 26 matcher i juniorligan. I februari fick han också chansen med Juniorkronorna och gjorde då tre poäng på lika många matcher. Väl hemma i Leksand igen blev det sedan två matcher i U20 under OS-uppehållet.

Efter det fick 18-åringen chansen i A-laget – och tog den.

Under de senaste sex matcherna har det blivit mycket speltiden för den lovande junioren. Det samtidigt som Leksand har vunnit fem av sex matcher. Det har också gjort att både Stefan Milosevic och Victor Johansson (nu utlånad) har hamnat utanför laget. Med de här sex matcherna och lite ströinhopp tidigare under säsongen har backen nu också passerat 100 minuters speltid i SHL. Därmed har han erbjudits ett rookiekontrakt i Leksand och även valt att skriva på det.

— Ja, det har jag. Jag skrev faktiskt på i dag. Så det är jäkligt kul, en rolig milstolpe, sa han till Falu-Kuriren efter matchen mot Luleå.

Rocky Langvardt har gjort en assist i SHL den här säsongen. Mot Luleå blev det strax över tio minuters speltid. Leksand ställs under lördagen mot HV71 på hemmaplan och går då för en ny seger, där de också har chansen att lämna jumboplatsen.

Source: Rocky Langvardt @ Elite Prospects