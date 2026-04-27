Efter ryktena – Nygren stannar i Färjestad

Färjestad och Magnus Nygren är överens om en fortsättning. Efter en vår av spekulationer har backen nu skrivit på för en säsong till.

— Det ska bli kul att slå hand med gubbarna här igen och vara en del av gänget på riktigt och ta resan framåt, säger 35-åringen i ett pressmeddelande.

Magnus Nygren deppar under kvartsfinal fem i SHL mellan Rögle och Färjestad den 1 april 2026 i Ängelholm.

Magnus Nygren har under säsongen omgärdats av rykten. Det spekulerades i att Färjestad var tveksamt inställda till att förlänga med veteranen – och på samma gång att andra svenska klubbar visade intresse. Nu har de däremot enats om ett nytt avtal.

Under måndagen meddelar klubben att ett nytt ettårskontrakt är på plats.

— Det känns jättebra att ha Magnus kvar hos oss. Vi har pratat och diskuterat efter säsongen var han står och var vi står, där vi hela tiden haft en ambition om att hitta en lösning som passar. Det är klart att det blir en liten justering i roll som man behöver landa i att den passar alla, säger Rickard Wallin i ett pressmeddelande.

Den 35-årige backen har gjort 500 matcher i Färjestad, med slutspel och CHL inräknat. Det är också den enda klubben i Sverige han har representerat förutom ett par kortare lånesejourer i Hockeyallsvenskan med MoDo och Karlskoga. Under den gångna säsongen blev det 17 poäng på 47 matcher i grundserien.

