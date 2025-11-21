Efter flyttryktet – lånas ut igen
Arvid Costmar uppges vara överens med Södertälje.
Nu lånas forwarden ut från Djurgården till den allsvenska klubben på nytt.
Arvid Costmar återvänder till Södertälje – om än tillfälligt.
Efter att Expressen under fredagen rapporterat att Costmar är överens med Södertälje om de personliga villkoren för en permanent övergång från Djurgården meddelar nu SHL-klubben att Costmar släpps iväg till SSK på ett korttidslån.
– Som vi tidigare kommunicerat känner både vi och Arvid att han behöver speltid här och nu. Det här korttidslånet är därför en perfekt lösning, där Arvid får spela viktiga minuter i en viktig match, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård.
Återvänder till Djurgården i morgon
Lånet sträcker sig endast över Södertäljes match mot Almtuna i kväll, innan planen är att han ska återvända till Djurgården redan i morgon.
Costmar spelade två matcher i Hockeyallsvenskan med Södertälje förra veckan, där han snittade över 23 minuters istid per match. I Djurgården har det blivit åtta matcher och en genomsnittlig istid på drygt nio minuter per match.
