Efter flyttryktet – lånas ut igen

Arvid Costmar uppges vara överens med Södertälje.

Nu lånas forwarden ut från Djurgården till den allsvenska klubben på nytt.

Arvid Costmar spelar med Södertälje i kväll.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Arvid Costmar återvänder till Södertälje – om än tillfälligt.

Efter att Expressen under fredagen rapporterat att Costmar är överens med Södertälje om de personliga villkoren för en permanent övergång från Djurgården meddelar nu SHL-klubben att Costmar släpps iväg till SSK på ett korttidslån.

– Som vi tidigare kommunicerat känner både vi och Arvid att han behöver speltid här och nu. Det här korttidslånet är därför en perfekt lösning, där Arvid får spela viktiga minuter i en viktig match, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård.

Återvänder till Djurgården i morgon

Lånet sträcker sig endast över Södertäljes match mot Almtuna i kväll, innan planen är att han ska återvända till Djurgården redan i morgon.

Costmar spelade två matcher i Hockeyallsvenskan med Södertälje förra veckan, där han snittade över 23 minuters istid per match. I Djurgården har det blivit åtta matcher och en genomsnittlig istid på drygt nio minuter per match.

