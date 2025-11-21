Experten ryter ifrån: ”Ett satans otyg”

En ledare i Södertälje har utsatts för ett allvarligt hot.

Det får TV4:s expert Fredrik Söderström att ryta ifrån.

— Det där är bortom all rimlighet. Kritik, absolut. Åsikter, ja. Men det där är ett satans otyg som vi måste sätta ner foten emot, säger han till Hockeysverige.se.

Fredrik Söderström ryter ifrån mot hotet som riktats mot en ledare i Södertälje.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

Tyvärr – som så ofta klarar en del personer inte hålla isär sak och person. Ånyo får vi höra om hot mot ledare. Den här gången i Södertälje SK. En anrik förening med många supportrar som har inlett säsongen i Hockeyallsvenskan svagt och långt under förväntningarna. Men hot och hat är något vi inom idrottsfamiljen med kraft tar avstånd ifrån.

— Jag tycker att det är fruktansvärt, för jävligt och oacceptabelt kort och gott, säger Fredrik Söderström som följer Hockeyallsvenskan på nära håll genom expertrollen på TV4 hockey.

— Jag har ingen respekt eller tålamod för att folk kopplar ihop hot till resultat eller hur det möjligtvis ser ut på isen. Det där är bortom all rimlighet. Kritik, absolut. Åsikter, ja. Men det där är ett satans otyg som vi måste sätta ner foten emot.

Vad tror du det är som triggar i gång hos person som väljer att hota en enskild person för ett lags dåliga prestationer?

— För mig är det bortom allt förstånd. Jag ser dock en utveckling som går åt det hållet. Tröskeln kring det där har förskjutits. Det ser vi inte minst runt fotbollslandslaget, andra lag i svensk hockey, spelare och ledare.

— Det har också varit rättegångar och domar som har fallit på folk, vilket jag tycker är helt rätt för hot är inget vi ska tolerera. Det är klimatet jag oroar mig för där sociala medier är en stor bov i det hela.

Har själv utsatts: ”Blir alltid ombedd att inte prata om det”

Fredrik Söderström har själv blivit utsatt för just hat och hot.

— Ja, det har jag blivit och man blir alltid ombedd att inte prata om det.

— Vi som syns i TV får också till oss hur folk tycker att vi ser ut. Om vi är tjocka, korta, långa eller smala. Om vi tycker fel eller inte.

— Det förekommer, men jag tror inte att vi ska komma till en punkt där vi säger att det är okej eller förstår, för det gör verkligen inte jag.

Går det bara att skaka av sig hat och hot?

— Om du vill framstå som tuff och hård så säger du det. Klart att det äter på en sakta men säkert och på din omgivning, dina nära och kära.

— I det specifika fallet i Södertälje tycker jag inte det får hamna i att peka på en enskild person. Där skulle man kunna tänka sig att kommunikationen från andra hållet, vilket jag menar generellt i hockeyn, att vi där borde sträva efter att vara mer kommunikativa från klubbarna. Det blir ofta strålkastarljuset på en person.

— Andreas Johansson får nu klä skott för allting. Jag menar att det borde finnas folk runt om i klubben som kanske avlastar lite grann då det kommer till det mediala. Det skulle ge honom en chans till en viss återhämtning.

— Sedan imponeras jag av idrottare, män och kvinnor på hög nivå som får utstå det där, men ingen ska behöva göra det.

Fredrik Söderström.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Södertälje – en komplex historia

Om du ser till Södertälje som lag, vad är det som inte kuggar i fullt ut?

— För mig är Södertälje en ganska komplex historia. Jag vill påstå att senaste tre säsongerna före den här har tagit kliv i rätt riktning. Vi ska komma ihåg att Södertälje befann sig i ett prekärt läge före det med ett kvalspel där man in näst sista matchen slog Troja och blev kvar i Hockeyallsvenskan.

— Södertälje har gjort en fin resa som för mig är signerad Emil Georgsson och Magnus Bogren. Den har tagit Södertälje uppåt och ökat deras trovärdighet.

— Sedan uppfattar jag det som att man har förivrat sig lite. Förra höstens oklarheter med vara eller inte vara för sportchef och tränare var en lång tid av tystnad som jag tror påverkade möjligheterna att bygga för den här säsongen.

— Det är där jag tror att bekymren startade, att man blev försenade. Det var vissa frågetecken kring det ekonomiska, vilka möjligheter man hade, och sedan kom det under våren in folk med resurser.

Fredrik Söderström tror också att Södertälje kom sent in i planeringen av det lag man skulle ställa på isen i september.

— Kanske att man då var lite sen på bollen och kunde tillexempel inte behålla en sådan som Nicolai Meyer. Nu vet jag inte hur resonemanget gick, men det underlättade i alla fall inte. Samtidigt var svansföringen rätt hög under sensommaren. Man pratade om toppen och att SHL skulle finnas där i tankarna.

— Södertälje har ett ganska namnkunnigt lag. När det väl drog i gång hade man dels haft problem med skador, absolut, och misslyckades, vilket är rätta ordet, med importerna som skulle vara lite tungan på vågen.

— För mig är Södertälje uppenbart ett lag som påverkats av svaga resultaten. Det är en väldigt skarp kritik mot laget och skapas en frustration. Man pratar om att det inte är någon oro eller panik, men jag tycker att man i prestationerna och i ögonen ändå ser ett stresspåslag, vilket är rimligt.

”Orättvist att Andreas Johansson ensam ska bära hundhuvud”

Nu vet vi inte vem som hotats i Södertäljeledningen och tänker inte heller spekulera kring det, men hur ser du på det jobb Andreas Johansson gjort så här långt?

— Andreas Johansson är en oerhört passionerad och kompetent hockeymänniska. Han har gjort en fin resa framför allt som spelare. Dessutom har han varit i hetluften som tränare.

— Jag tillhör dom som sällan skyller på en tränare när det går åt helvete eller som säger att det är tränarens förtjänst när det går bra. Tränaren har betydelse, ja, men jag tycker det är orättvist att Andreas Johansson ensam ska bära hundhuvud för att resultatet inte har kommit.

— Det jag konstaterar är att han nu står inför en ödesperiod, törs jag säga, där man har fem matcher nästkommande med den ikväll mot Almtuna där man av dom 15 poängen bör ta åtminstone tolv. Då har man satt stopp för det här.

”AJ” har fått en tuff start på jobbet i Södertälje.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Är det viktigaste för Södertälje just nu att plocka tre poängare oavsett hur det ser ut?

— Jajamensan. Det överskuggar allt annat för det skulle ge den här truppen och gruppen ett lugn. Just nu finns det en oro och ängslan. Den är helt logisk och rimlig, men det tyder inte på en svaghet utan är konsekvensen.

— Vi som levt i den här hockeymiljön vet att det här som händer alla lag som förlorar lite för mycket. Allt handlar nu om segrar för att bli lite rakare i ryggen och få tillbaka lite naturlig energi och glädje, avslutar Fredrik Söderström.