Talangen bekräftar - lämnar Timrå: "Känns rätt"

Edwin Annerstedt byter Timrå mot Skellefteå.

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"Vi har en jätteskicklig spelare i Edwin Annerstedt. Han har gjort det jättebra (i U20) och är grymt skicklig."

Ovanstående, från Jonathan Dahlén, var bara en av alla hyllningar som Edwin Annerstedt tog emot under den gångna säsongen. Detta samtidigt som forwarden, född 2007, var en av U20-seriens mål- och poängbästa spelare, fick SHL-debutera i Timrå IK och drog på sig landslagströjan för första gången - i U19-landslaget.

Men till 2026/27 tappar Timrå stortalangen till en SHL-konkurrent i Skellefteå AIK.

Uppgifter om detta sipprade ut under våren, men nu bekräftar också Edwin Annerstedt själv det hela i en intervju med Sundsvalls Tidning.

– Jag har varit i Timrå i tre år, och även gjort ungdomsåren här, och känt att jag har utvecklats mycket, men det känns som att jag är redo för att ta nästa steg och testa på något nytt. Jag tror att Skellefteå är ett bra ställe att göra det på, säger Annerstedt.

Inget A-lagskontrakt på bordet från Timrå

Den nu 19-årige talangen berättar att agenten skött det mesta, men att tre, fyra SHL/HA-klubbar varit intresserade. Skellefteå var dock etta på listan när forwarden bestämde sig för att flytta.

– Jag tror att deras spelsätt passar mig. De vill spela mycket med puck, vilket jag har mina styrkor i. De har fått fram många unga spelare. Det känns som att de har en väldigt bra och fungerande verksamhet för att utveckla unga spelare däruppe. Det är väldigt bra träningsupplägg och sådana bitar. Det känns bara rätt att gå dit, säger han.

Annerstedt berättar också att han förde dialog med Timrå, men att inget A-lagskontrakt låg på bordet. Därmed skulle alternativet att vara kvar och slå sig fram via U20, likt i fjol.