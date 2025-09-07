Backen svarar om framtiden – efter MoDo-ryktet

MoDo Hockey uppges visa intresse för Edvin Hammarlund vars kontrakt med Luleå löper ut första november.

Backen svarar nu själv om ryktet.

– Det känns roligt att det finns klubbar som vill ha mig, säger Hammarlund till Norrbottens-Kuriren.

Edvin Hammarlund lockar till sig intresse. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Efter att ha varit med på Djurgårdens resa upp till SHL fick Edvin Hammarlund beskedet att han inte skulle få följa med klubben upp. Backens kontrakt bröts och han blev plötsligt klubblös inför den nya säsongen.

Men för drygt en månad sedan stod det klart att 28-årigen ändå kommer att få chansen i SHL. Han skrev nämligen på ett korttidskontrakt med Luleå Hockey som gäller fram till första november. Han har sedan varit med och spelat i Luleås alla fyra CHL-matcher hittills där han bland annat även blev målskytt i 4-2-segern mot SC Bern.

– Det här är en bra möjlighet för mig och jag tror på mig själv och har inget att förlora, säger Hammarlund till Norrbottens Kuriren och fortsätter:

– Vad som händer efter de här månaderna är samtidigt inte bara upp till mig.

Edvin Hammarlund svarar om framtiden i Luleå

Det är dock oklart om Hammarlund kommer att bli kvar i Luleå eller få söka sig vidare när avtalet löper ut om ett par månader. Tidigare i veckan uppgav Hockeynews att MoDo är intresserade av att värva backen om han inte skulle få något nytt kontrakt i Norrbotten.

Nu svarar Edvin Hammarlund på ryktet.

– Det visste jag inte och jag fokuserar bara på att göra det bra här, men det är klart det känns roligt att det finns klubbar som vill ha mig, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Edvin Hammarlund har jobbat sig uppåt i sin karriär då han spelade i Division 3 med FoC Farsta som 20-åring säsongen 2017/18. Han gick sedan upp till Division 2 med Farsta till 2018/19 och inför säsongen 2019/20 värvades han till Tyresö/Hanviken i HockeyEttan. Hammarlund tillbringade tre och en halv säsong i klubben men under sin fjärde säsong värvades han till Djurgården i HockeyAllsvenskan 2022/23. Det blev 165 matcher i DIF-tröjan för Edvin Hammarlund som kulminerade i vårens SHL-avancemang.

Nästa vecka kommer han alltså att göra SHL-debut för Luleå.

