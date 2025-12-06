Får chansen i HV71: ”Spännande spelare”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 dras med frånvaro på forwardssidan inför matchen mot Malmö.

Då lånar klubben in Eddie Levin från Kalmar.

Eddie Levin lånas in av HV71, enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 har en diger frånvarolista bland lagets forwards och i torsdagens möte saknades Joona Luoto, Hampus Eriksson, Isac Brännström och William Ignberg Nilsson. I matchen åkte dessutom Oskar Stål Lyrenäs på en otäck skada.

Nu väljer SHL:s nästjumbo att agera.

Via sin hemsida meddelar HV71 att man lånar in Kalmars forward Eddie Levin till lördagens match mot Malmö.

– Vi har några skador på forwardssidan och Eddie är en spännande spelare som ska bli intressant att testa i vår miljö. En spelare med mycket energi, gillar att spela aggressivt men besitter även en skicklighet i spelet, säger tillförordnade general managern Fredrik Stillman.

Gjorde 22 mål i Hockeyallsvenskan förra säsongen

25-årige Levin stod förra säsongen för 22 mål på 52 grundseriematcher med Vimmerby i Hockeyallsvenskan, vilket resulterade i en flytt till Kalmar inför denna säsong. Där har han producerat fem mål och totalt 14 poäng på 18 matcher för den allsvenska tabelltrean.

Levin har tidigare bokfört för en match i SHL med Oskarshamn säsongen 2019/20, samma säsong som han spenderade på lån i just HV71:s J20-lag.

Source: Eddie Levin @ Elite Prospects