Eddie Genborg lämnade isen efter sitt mål.

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Under slutet av förra säsongen fick Detroit Red Wings se på nära håll hur Eddie Genborg gillar att spela. Men under lördagen hann de säkerligen också bli lite oroade på grund av just detta.

Den 19-årige JVM-hjälten stod först för ett drömmål till 1–1 för sitt Timrå IK, men försvann sedan ut i omklädningsrummet. Det blev inte något mer spel i den andra perioden, men till sista akten var forwardslöftet tillbaka för att spela klart matchen mot Luleå.

– Jag fick en liten smäll bara. Det var lugnt, inget farligt. Jag kände väl att det var bra att kolla upp snabbt, men det var inga problem, lugnar han sedan i Sundsvalls Tidning efter 3–2-segern.

– Det är så klart att jag gillar att spela fysiskt. Det är lite min grej, så det var jäkligt kul, fortsätter han om det fysiskaSHL-mötet.

En självförtroende-boost : "Våga spela"

Målet i sig var, som sagt, läckert. Ett friläge och en dragning mellan benen var det som säkrade nätrasslet, och Genborg själv medger att det gav stärkt självförtroende.

– Det är bara ut och våga spela tror jag. Fortsätta med det spelet och inte tänka så mycket, säger han till ST om hur han ska bygga vidare på det.

Forwarden från Trollhättan står nu på fyra poäng (2+2) på de åtta första matcherna denna SHL-säsong. Det på lån från Detroit.