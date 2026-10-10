Eddie Genborg jublar efter sitt mål mot Luleå.

Foto: Fredrik Sundvall / Bildbyrån.

Det dröjde till den andra perioden innan målnollan spräcktes i Luleå. Det var då hemmalaget som tog ledningen genom Valtteri Puustinen. Ett förlösande mål efter flera stora lägen. De klarade däremot inte av att spela på ledningen utan istället klev Timrå IK in i handlingarna.

Bortalaget skapade en del tryck i den offensiva zonen och till slut kom också utdelningen.

Och det på ett minst sagt vackert sätt. Det var Eddie Genborg som fick pucken framför det offensiva målet och drog då bort Joel Lassinantti med en dragning. 19-åringen drog klubban mellan sina egna ben och la in pucken i ett i det närmaste öppet mål.

Eddie Genborg har hittat formen

Kort därefter kom även 2-1 till Timrå när Lucas Forsell skickade in ledningsmålet i en spelvändning. Det bara 40 sekunder efter Genborgs mål.

– Jag tycker att det var skönt att få ledningsmålet, det känns som att vi har förtjänat det hela matchen, säger Lucas Forsell i TV4.

Eddie Genborg var en av fronfigurerna när Sverige vann Junior-VM förra året. Även i årets turnering väntas han vara en nyckelspelare för Juniorkronorna. Det här var 19-åringens andra mål för säsongen, det första kom i torsdagens seger mot Frölunda HC.

Kort efter målet och precis innan periodvilan klev däremot storlöftet av. I den tredje perioden återvände han och efter matchen medgav han att det handlade om en smäll.

Source: Eddie Genborg @ Elite Prospects

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