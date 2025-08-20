Duon har hittat rätt: ”Kan prata finska med varandra”

Axel Rindell och Santeri Hatakka visar framfötterna under försäsongen.

Det nya, helfinska backparet i HV71 trivs ihop.

– Jag tycker att det har fungerat bra så här långt. Det är enkelt för oss då vi kan prata finska med varandra, vi kan kommunicera mycket med varandra om små detaljer i spelet och det gör det lättare för oss, säger Rindell till Jönköpings-Posten.

Rindell ler under träningsmatchen mot Frölunda.

Foto: Bildbyrån

HV71:s ombyggnation har bland annat inneburit totalrenoverad backsida. Nya i laget på positionen är spelare som Axel Rindell, Santeri Hatakka, Lucas Lagerberg, Andreas Borgman och Niklas Hansson. De två förstnämnda har bildat backpar i början av försäsongen. Senast under tisdagskvällen slog HV71 Visby/Roma med 6–0 på Gotland. Där imponerade det helfinska backparet Rindell och Hatakka.

”Det kändes bra för mig”

Men backen, som gjorde assist i powerplay och bidrog till Hugo Petterssons 3–0 mål, var även nöjd med sin egen insats.

– Ja, det kändes bra för mig. Vi spelade med mer puck än vad man vanligtvis gör i en match och det passade mig bra. Det var kul och jag kände mig självsäker. Förhoppningsvis kan vi ta med oss det till resten av matcherna den här veckan.

Den finske 25-åringen kommer från en tyngre säsong i Leksand. Nu får han alltså chansen att börja om i ett annat lag som hoppas ta steg under den kommande säsongen. Detta bort från kvalstrecket och hotet om nedflyttning.