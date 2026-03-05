Bottendramat tätnar – det är förutsättningarna nu

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Örebro vann, Leksand vann – och HV71 och Linköping delade på poängen. Dramat i bottenstriden tätnar – och här är förutsättningarna.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Bottenlagen fortsätter att gå starkt i SHL. Leksand hade sin sjätte raka match i SHL och har vunnit fem av de sex senaste matcherna. Mot Luleå kom de ut starkt och vann matchen trots ett matchstraff i den tredje perioden.

Samtidigt vände Örebro 0-1 till 4-1 mot Djurgården och tog sin tredje raka seger. Det gör att de fortsatt har ett par poäng ner på bottenlagen. Mellan Linköping och HV71 blev det som väntat jämnt och tajt. HV71 tog ledningen tre gånger om i matchen – men varje gång kvitterade Linköping.

Matchen gick sedan till straffar där Nick Shore och Zion Nybeck satte två straffar för LHC. Därmed gick extrapoängen med till Linköping. Nu ser de också ut att ha separerat sig från lagen vid kvalstrecket.

Så här är ställningen bland de fyra sista lagen i SHL nu

11. Linköping 60 poäng (-27)

12. Örebro 58 poäng (-20)

13. HV71 54 poäng (-34)

14. Leksand 53 poäng (-42)

Matcherna som är kvar

Linköping: Brynäs (h), Luleå (h), Skellefteå (b), Örebro (h)

Örebro: Växjö (b), Timrå (h), Brynäs (h), Linköping (b)

HV71: Leksand (b), Färjestad (b), Växjö (h), Brynäs (b)

Leksand: HV71 (h), Frölunda (h), Malmö (b), Rögle (b)