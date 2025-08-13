Hyllas – efter Ohlssons debutmach: ”Sticker ut”

Frölunda har spelat sin första match med Robert Ohlsson på bänken.

Träningsmatchen mot HV71 slutade 5–0 och en viss 20-åring imponerade stort på sin nye tränare.

– Han sticker ut och gör det bra, säger Ohlsson om Noah Dower Nilsson till GP.

Robert Ohlsson, Noah Dower Nilsson och Theodor Niederbach. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Efter tolv raka säsonger med Roger Rönnberg som tränare inledde Frölunda, under gårdagen, ett nytt kapitel. Robert Ohlsson tog plats bakom sina nya spelare på bänken och HV71 ställde upp som motstånd för SHL-säsongens första träningsmatch.



Slutresultatet blev 5–0 till Göteborgslaget – efter utdelning från nyförvärv och storspel från en egen produkt. Efter matchen hyllades den sistnämnde, 20-årige Noah Dower Nilsson stort av både Ohlsson och lagkamrater, efter att han stått för framspelningar till 2–0, 3–0 och 4–0.



– Han sticker ut och gör det bra. Släpper ner axlarna och gör sin grej. Spelar med en bra takt och får spela lite powerplay. Det är kul och se, säger Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten om forwarden med Borås HC som moderklubb, men som tagit sig till A-laget hela vägen från U16.



Även Jacob Peterson, som stod för två mål, fyller i med beröm.



– Han har varit bra på alla träningar egentligen, så jag är inte så förvånad att han är så här bra. Skitkul, han är en riktigt bra gubbe, så det är kul att se att det går bra för honom, säger han till GP.

Nyförvärven slog till direkt

Målskyttet i matchen inleddes dock av Theodor Niederbach, i den fjärde matchminuten. Målet blev ett av två från nyförvärv då bekante Jere Innala följde upp det hela med 2–0 i powerplay, som ett första bidrag efter att han återvänt till klubben från Nordamerika, NHL och AHL.



– Han var jättebra som ni kan se, säger Innala till GP om Dower Nilsson och fortsätter:

– Theo (Niederbach) var också väldigt bra. De är riktigt skickliga spelare som kan göra de riktigt snygga framspelningarna som ni fick se idag.



Jacob Peterson och Tom Nilsson blev målskyttarna i den andra perioden. I tredje fyllde sedan Peterson på nytt målet och klev sedan av isen med två fullträffar i powerplay.



Lasse Johansson vaktade Frölundas kasse och stoppade samtliga HV71-försök. Jönköpingslagets värvade målvakt Lassi Lehtinen fick en tuffare start på sin tid i HV.



Frölunda – HV71: 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

Frölunda: Theodor Niederbach, Jere Innala, Jacob Peterson x2, Tom Nilsson.

HV71: –

