Karriären över för SHL-domaren: "Ibland får man inte välja"

Daniel Eriksson lägger pipan på hyllan.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Vägen har varit lång. SHL-domaren Daniel Eriksson var påväg att etablera sig som en av svensk hockeys framtid toppdomare. Efter att ha arbetat sig upp genom seriesystemet hade han nått SHL. Nu tvingas han lägga skridskorna på hyllan efter träningsturen och olyckan på mountainbike.

Anledningen är flera olyckor, där den senaste blev särskilt allvarlig. Under en mountainbiketur i Leksand krashade Eriksson.

- Jag drog höger och träffade ett träd. Jag sprängde levern och andra inre organ, säger han till Aftonbladet.

Mer än så vill inte Eriksson utveckla situationerna. Idag är läget stabilt men allt är inte helt återställt till hur det var innan olyckan.

"Ibland får man inte välja"

Eriksson har varit en del av hockeyn under nästan 25 år av sitt 34-årige liv. Nu väntar ett liv utan att vara på isen med svart och vit-randig tröja.

- Det är nästan 25 år av livet man har hållit på. Så det är klart det kommer bli en omställning.

Han vill inte gå in närmare på hur olyckorna påverkat honom eller utveckla situationen men han konstaterar att det till slut inte fanns något val.

- Ibland får man inte välja.

Oklart vad som väntar

Vad Eriksson ska göra härnäst är inte bestämt än. Det finns diskussioner om en eventuell framtida roll inom hockey, men titel och position är inte fastställt. Han själv tonar ner sin betydelse och berömmer de andra domarna och SHL organisationen.

- Det är så många duktiga hockeydomare. Både i SHL och under just nu. Och så bra organisation i domarorganisationen i SHL. Det kommer bli hur bra som helst.

Att döma SHL är något som han kommer att sakna. Atmosfären och de stora arenorna när allt står på spel. Samtidigt blickar han framåt och låter framtiden vara öppen.

Eriksson har förutom grundseriematcher i SHL även haft förtroendet att döma slutspelet. Han har även dömt många matcher utanför de svenska ligorna som Junior-VM i Göteborg, Beijer Hockey Games och andra internationella turneringar.