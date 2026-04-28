Doldisen stannar i HV: ”Jag har trivts bra hela tiden”
Hampus Eriksson, 29, gjorde 23 matcher för HV71 efter att ha anslutit från Nybro under säsongen.
Nu står det klart att han blir kvar i SHL-klubben.
– Jag har trivts bra hela tiden här i Jönköping och att få fortsätta spela hockey inför fansen i Husqvarna Garden är något jag ser fram mycket emot, säger han till klubbens hemsida.
Den Brynäs-fostrade centern spelade två matcher för Brynäs som ung i SHL. Sedan tog han sig ut på ett äventyr i USA och spelade hockey i USA i sex år, innan han återvände till Europa 2022 för spel i Österrike i två säsonger. Men efter två raka säsonger i Hockeyallsvenskan, tog HV71 över centern mot slutet av förra säsongen och där gjorde han fyra poäng på 23 matcher.
Nu står det klart att doldisen Hampus Eriksson blir kvar i HV71 i två säsonger till.
– Jättekul! Jag har trivts bra hela tiden här i Jönköping och att få fortsätta spela hockey inför fansen i Husqvarna Garden är något jag ser fram mycket emot. Jag hoppas kunna bygga vidare på mitt spel och ta ytterligare steg i min utveckling till nästa säsong, säger han till föreningens hemsida.
Hult: ”En kraftfull center”
Johan Hult, som tillfälligt har rollen som sportsligt ansvarig i HV71, kommenterar även beslutet.
– I Hampus får vi en kraftfull center som jag tror kommer att växa in sig i SHL-kostymen ännu mer nästa säsong. Han var viktig för oss i slutskedet av säsongen med sitt fysiska spel och sin förmåga att ligga rätt i banan hela tiden, säger Johan Hult.
HV71 fick kvala sig kvar i SHL för tredje säsongen i rad och nu laddar man om för en ny säsong i högstaligan.
