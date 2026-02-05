”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Veteranen gjorde comeback i höstas efter ett långt skadeuppehåll. Nu ska Jacob Josefson opereras – och blir borta på obestämd tid.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Djurgården valde under sommaren att skriva kontrakt med Jacob Josefson. Centern hade då inte spelat hockey på över fyra år. Väl tillbaka blev han omgående en nyckelspelare för stockholmarna. På 31 matcher den här säsongen har veteranen levererat 17 poäng.

Något som också gav honom ett nytt tvåårskontrakt fram till 2028.

34-åringen har däremot inte spelat en match sedan den 17 januari mot Frölunda. Nu står det också klart att han blir borta ett tag framöver. Djurgården meddelar nämligen under torsdagen att centern har opererats. Det handlar lyckligtvis inte om någon hjärnskakning den här gången utan det är en handskada som spökar.

— ”Josef” har dragits med en skadad hand under delar av säsongen, något som han nu behöver operera. Vi vet i dagsläget inte hur lång rehabiliteringsperioden blir, men informerar mera så fort vi har en klarare bild, säger Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

Det återstår nu att se om Jacob Josefson kommer tillbaka redan till den här säsongen. Det återstår att se om Djurgården tar sig vidare till slutspel eller inte. Just nu ligger de på en nionde plats. I kväll väntar match mot Färjestad på hemmaplan.

