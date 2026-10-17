Djurgården förlänger poängsviten.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Djurgården säkrade två viktiga poäng hemma på Hovet efter ett rysaravgörande mot Malmö Redhawks inför fullsatta läktare med 8 098 åskådare. Hemmalaget vann till slut med 3–2 efter straffläggning.

Stockholmarna fick en drömstart på matchen när Philip Holm skickade in 1–0 efter knappt sex minuters spel, framspelad av Albin Grewe och Mathias Emilio Pettersen. Tidigt i den andra perioden utökade Djurgården sin ledning när Joseph Snively satte 2–0 på passning från Gustav Lindström.

Malmö vägrade dock att ge upp och stod för en stark upphämtning i den tredje perioden. Först reducerade William von Barnekow till 2–1 efter 44.36, assisterad av Kalle Hemström och Klas Dahlbeck. Sju minuter senare var kvitteringen ett faktum när Axel Sundberg tryckte in 2–2 efter förarbete från Jonathan Myrenberg och Robin Hanzl.

Efter en mållös förlängning krävdes det straffläggning för att skilja lagen åt. Där klev Oliver Wahlström fram som matchvinnare för Djurgården då han var den enda spelaren som lyckades överlista motståndarmålvakten, vilket säkrade bonuspoängen till hemmalaget.

Matchfakta Djurgården – Malmö

Djurgårdens IF – IF Malmö Redhawks 3–2 efter straffar (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (05.45) Philip Holm (Albin Grewe, Mathias Emilio Pettersen)

Andra perioden: 2–0 (21.32) Joseph Snively (Gustav Lindström)

Tredje perioden: 2–1 (44.36) William Von Barnekow (Kalle Hemström, Klas Dahlbeck), 2–2 (51.55) Axel Sundberg (Jonathan Myrenberg, Robin Hanzl)

Fjärde perioden (Förlängning): –

Straffläggning: 3–2 Oliver Wahlstrom (avgörande straff)

Skott: 37–37 (11–5, 11–12, 11–12, 3–8, 1–0)

Utvisningar: DIF: 2x2 min. MIF: 3x2 min.

Publik: 8 098 (Hovet)