Djurgården värvar Charles Hudon från Ontario Reign i AHL. Forwarden har gjort 134 NHL-matcher och öst in poäng i AHL de senaste säsongerna.

– Vi vet att han producerar poäng år efter år och det kommer att bli väldigt spännande att följa honom, säger Niklas Wikegård i ett pressmeddelande.

Djurgården värvar Charles Hudon som var en toppspelare i AHL förra säsongen.

Foto: Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

Charles Hudon kom fram som en virvelvind genom det kanadensiska juniorsystemet. Tidigt etablerade han sig som en energispelare som också producerade poäng. Redan första säsongen i AHL visade forwarden att han har en offensiv talang.

Säsongen 17/18 etablerade han sig sedan i NHL på allvar där det blev 72 matcher och 30 poäng med Montréal Canadiens. Därefter hamnade 31-åringen återigen i en limbo mellan AHL och NHL och de senaste säsongerna har det enbart blivit spel i farmarligan.

Där har Hudon däremot levererat. Under de senaste säsongerna har han legat runt en poäng per match. Senast den gångna säsongen blev det 64 poäng på 67 matcher med Ontario Reign. Med det var han femma i hela AHL:s poängliga.

Och nu väntar alltså spel i SHL och Djurgården.

– En absolut spets som ska vara ett hot i fem mot fem och i fem mot fyra. Charles är en spelare som vill attackera, som vill avgöra och som vill ha pucken. Vi vet att han producerar poäng år efter år och det kommer att bli väldigt spännande att följa honom, säger Niklas Wikegård.

Djurgården värvar Charles Hudon

Inför återkomsten till SHL har Djurgården plockat in flera spännande spelare från Nordamerika. Tidigare i veckan presenterades Mathias Emilio Pettersen. Nu blir Charles Hudon alltså nästa spelare in i laget. Det gör att de nu har 14 forwards under kontrakt.

– Jämfört med Emilio befinner sig Charles på ett lite annat steg i karriären. Han har varit proffs i många år, gjort ett antal säsonger i NHL och etablerat sig som en tydlig toppspelare i AHL.

Kontraktet är skrivet över två år.

Source: Charles Hudon @ Elite Prospects