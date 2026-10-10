Islossning för Djurgården - körde över Linköping

Linköping HC fick annars den bästa starten på matchen när Fredrik Karlström spräckte nollan och satte 0–1 för gästerna i den första perioden. Djurgårdens IF Hockey tog dock över händelserna helt i den andra akten. Sebastian Hartmann kvitterade till 1–1, innan Joseph Snively skickade in ledningsmålet 2–1 för hemmalaget i slutet av perioden.

I den tredje perioden bjöd Djurgården på ren utskåpning. Lukas Vejdemo gjorde 3–1 tidigt i perioden, och bara tre minuter senare slog Sebastian Hartmann till med sitt andra mål för kvällen till 4–1, vilket tvingade Linköping att ta timeout.

LHC lyckades dock inte stoppa blödningen och Jesper Pettersson fastställde slutresultatet till 5–1 för Djurgården med sju minuter kvar att spela.

Matchfakta

Djurgårdens IF – Linköping HC 5–1 (0–1, 2–0, 3–0)

Första perioden: 0–1 (11.46) Fredrik Karlström (Adam Hofbauer, Cooper Patrick Marody)

Andra perioden: 1–1 (33.41) Sebastian Hartmann (Lukas Vejdemo, Jesper Pettersson) 2–1 (36.29) Joseph Snively (Lukas Vejdemo, Jacob Josefson)

Tredje perioden: 3–1 (41.48) Lukas Vejdemo (Theo Stockselius) 4–1 (44.20) Sebastian Hartmann (Theo Stockselius, Philip Holm) 5–1 (52.50) Jesper Pettersson (utan assisterande)

Skott: 28–34 (5–15, 10–6, 13–13)

Utvisningar: DIF: 3x2 min. LHC: 3x2 min.

Publik: 8 094