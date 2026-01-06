”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Ingen Magnus Hellberg för Djurgården.

Då blev det även förlust hemma mot Rögle – och nye målvakten Daniel Marmenlind har fortfarande inte vunnit en enda match den här säsongen.

Ingen Magnus Hellberg för Djurgården, då blev det förlust igen för Daniel Marmenlind. Foto: Bildbyrån

Inför kvällens hemmamatch mot Rögle har Djurgården förlorat sju av sina tio senaste matcher – men faktiskt vunnit två av de tre senaste matcherna. Däremot har DIF inte tagit en enda trepoängare sedan 25 november då alla deras tre senaste vinster har kommit efter förlängning eller straffar.

På Hovet blev topplaget Rögle däremot för svåra för Djurgården. Bortalaget kom ut starkt och tog även ledningen genom Lubos Horky i första perioden. Det var däremot i andra perioden som Rögle tog över tillställningen mer. Daniel Zaar satte 0-2 tidigt i mittperioden och bara ett par minuter senare utökade Josh Dickinson till 0-3 bakom DIF-målvakten Daniel Marmenlind. Djurgårdens tränare Robert Kimby valde därför att ta timeout efter 5:40 minuters spel i andra perioden.

Djurgården lyfte sedan upp sitt spel och fick även in en reducering med periodens sista pucktouch. Backstjärnan Joey LaLeggia spräckte nämligen Rögle-keepern Arvid Holms nolla med blott en sekund kvar att spela. Djurgården fick därför kontakt inför tredje perioden.

– Det tar oss såklart lite närmare, det är grymt stort och jätteviktigt för oss att bygga vidare på här. Förhoppningsvis kan det ge oss lite momentum, säger DIF:s Jacob Josefson till TV4 och fortsätter:

– Jag tycker att vi blir lite för passiva i försvarszonen och lite för långa i laget så att de får vända på oss. Vi kan inte ge dem tid och utrymme för där är de skickliga i anfallszon. Vi behöver bli lite mer aggressiva.

Ny förlust för Djurgården utan Magnus Hellberg

I tredje perioden kom Djurgården ut klart bättre och hade fått välbehövlig energi efter LaLeggias mål. De skapade sedan rejält spänning i matchen när Joey LaLeggia klev fram igen och pangade in 2-3. Men närmare än så kom aldrig Djurgården. I stället svarade Rögle upp och kunde även säkra segern i matchen. Med fyra minuter kvar att spela gjorde Lubos Horky sitt andra mål i matchen för att ge Rögle en 4-2-ledning i slutet av matchen. Rögle höll sedan undan för att vinna och ta med sig tre poäng hem till Ängelholm. Djurgården å sin sida får lägga till en ny förlust till räkningen.

Daniel Marmenlind vaktade kassen för Djurgården eftersom att Magnus Hellberg saknades. Han räddade 22 av 26 skott i förlusten men målvaktens tunga statistik fortsätter. Han har vaktat kassen i totalt tio matcher för både Malmö och Djurgården under årets säsong – men inte vunnit en enda av dem. I stället har det blivit förlust för Marmenlind i alla tio matcher den här säsongen. Djurgården har heller inte vunnit en enda match när Magnus Hellberg inte har stått i mål. Alla lagets 16 vinster har nämligen kommit när Hellberg har vaktat kassen.

Djurgården – Rögle 2–4 (0-1,1-2,1-1)

Djurgården: Joey LaLeggia 2.

Rögle: Lubos Horky 2, Daniel Zaar, Josh Dickinson.

