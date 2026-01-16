Djurgården straffas – efter pyroteknik

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under resten av grundserien får Djurgården ett förbud mot så kallade supporterartiklar på bortaplan. Det efter att pyrotekniska pjäser antändes på läktaren borta mot HV71.

Djurgårdens supportar med pyroteknik inför ishockeymatchen i SHL mellan HV71 och Djurgården den 20 december 2025 i Jönköping.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Djurgården straffas ånyo efter pyroteknik på ståplatsläktaren. Det efter att det den 20 december antänts pyrotekniska pjäser på bortaläktaren i Jönköping. Nu står det klart att stockholmarna inte kommer att få använda några så kallade supporterartiklar på de bortamatcher som är kvar av grundserien.

Det innefattar overheadflaggor, banderoller, flaggor på pinnar samt tygstycken, pappersark och liknande material.

Förbudet gäller från och med nästa bortamatch mot Brynäs den 22 januari, till och med den sista bortamatchen mot Frölunda den tolfte mars. Förra säsongen fick Djurgården ett tio matchers långt förbud när man var i Hockeyallsvenskan. Och nu är det alltså dags igen. Motiveringen till beslutet är att supportrarna som använder pyroteknik inte ska kunna maskera sig under flaggor eller andra tygstycken.

Kritiken mot den här typen av straff har handlat om kollektiv bestraffning. Att ett helt supportergäng blir straffade av en eller ett par personers upptåg. Debatten om kollektiv bestraffning har gått varm både inom ishockeyn och fotbollen

Djurgården ligger just nu åtta i SHL-tabellen men är inne i en riktig formsvacka. På lördag väntar Frölunda hemma där man har chansen att bryta trenden.

