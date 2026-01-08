”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hovet brukar vara en mardrömsarena för motståndarna. På sistone har Djurgården däremot haft förtvivlat svårt i sin egna borg – och torsdagens förlust var den fjärde raka på hemmais.

— Vi får så jävla långa anfall mot oss hela tiden. Fixa till försvarsspelet, först och främst, säger backen Gustav Lindström till Hockeysverige.se.

Djurgården inkasserade fjärde raka hemmaförlusten under torsdagen.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården och Hovet brukar vara synonymt med hemmasegrar. Stockholmarna har en tradition att vara extremt svårspelade på sin hemmaplan med deras publik i ryggen. Nu har det däremot börjat vända för laget, som har förtvivlat svårt att vinna just nu.

Den senaste trepoängaren kom den 25 november, och det här var deras fjärde raka hemmaförlust. Örebro som också hade en negativ trend med fem raka förluster, vände på sin form och vann på Hovet.

— Det är som tidigare två matcher. Det är alldeles för dåligt i två perioder där vi bjuder på två, tre mål och får jobba i uppförsbacke i tredje. Återigen en bra tredjeperiod, det var det enda vi pratade om innan att vi skulle spela som vi gjort i de två tidigare tredjeperioderna innan. Det är för dåligt, säger Gustav Lindström.

Vad beror formsvackan på?

— Jag vet inte. Det är mycket självförtroende och lite mer tänka än vanligt. När det går bra är det lätt att bara spela på så det är instinkten vi måste tillbaka till.

Djurgården har fyra raka förluster på Hovet

Leksand, Luleå, Rögle och nu Örebro har alla vunnit på Hovet de senaste veckorna. Där tre av de fyra lagen också ligger bakom Djurgården i tabellen.

Djurgården har nu också bara fem poäng ner till Örebro som ligger tolva.

— Det är klart att det inte är bra. Vi var starka hemma i början av säsongen, vi förlorade väl nån match men vi vann allt som oftast. Så att vi vet att vi har varit starka här hemma, som sagt är det för dåligt att bjuda på två, tre mål. Då är det svårt att vinna.

Den här matchen var det mycket slarv som gjorde att Örebro kunde gå ifrån till 2-0 och 4-1. Något som blev helt matchavgörande den här gången. För även om Colby Sissons reducering till 4-3 i början av den tredje perioden gav hemmalaget hopp, hade man ingenting att visa när matchen var slut.

Det var också frustrerat både i hemmalaget och i publiken.

— Vi måste kolla video på vad vi kan göra bättre. Vi får så jävla långa anfall mot oss hela tiden. Fixa till försvarsspelet, först och främst. När vi får ner den djupt och kan jobba därnere är vi bra. Oftast tycker jag att vi jobbar lite för mycket en och en och får inte fast dem i forecheck. I egen zon är det en som går ut och då blir han överspelad och då är det en yta bakom. Vi måste bli tajtare och bli närmare varandra.

Nu kommer åtminstone tre välkomna spelare in i laget igen. Viggo Björck, Victor Eklund och Anton Frondell blev hyllade vid nedsläppet efter JVM-guldet. Nu förväntas trion vara tillbaka i spel på lördag.

— Det är bra. De är alla tre riktigt bra spelare och det är skönt att de är hemma igen, säger Lindström.