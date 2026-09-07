Djurgårdens besked: Missar SHL-premiären

Lucas Carlsson missar Djurgårdens SHL-premiär.

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Med två träningsmatcher kvar att spela innan premiären i SHL kommer Djurgårdens IF Hockey med en uppdatering kring sitt skadeläge. Ett läge som innebär att supportrarna fortsatt får vänta på att se Lucas Carlsson.

Den väntade toppbacken, värvad från Nordamerika, har inte kunnat träna med laget efter en knäoperation, och bekräftas nu också missa grundseriens första match. Den mot Björklöven 19 september.

– Han kommer inte att spela premiären. Det tar en fyra till sex matcher in i serien, kanske, säger Djurgårdens huvudtränare Robert Kimby på lagets sajt.

Allt ska gå framåt, enligt stockholmsklubben, men det troliga är snarare spel i oktober.

– Det går enligt plan. Men exakt datum får vi se. Han är ett gäng veckor bort, fortsätter Kimby.

Lukas Vejdemo en försiktighetsåtgärd



Å andra sidan har Djurgården nu tre forwards tillbaka i full träning denna vecka. Det i form av Albin Grewe, Charles Hudon och Marcus Krüger. Lukas Vejdemo, som saknats under den senaste tiden, kommer att vila även vid de två sista träningsmatcherna (Malmö och HV71).

– ”Vejde”, det är en försiktighetsåtgärd på det sättet att det är försäsong. Det går framåt. Det är ganska bra med honom, men vi tar den här veckan också för att vara på den säkra sidan och träna upp leder lite grann, säger Robert Kimby i lagets kanaler.

Den nu 29-årige Lucas Carlsson har skrivit på ett kontrakt med Djurgården till 2030 och är tillbaka i SHL för första gången sedan 2018. Sedan dess har han gjort 74 framträdanden i NHL, samt 370 i AHL.