Skellefteå AIK har sorg.

Klubbprofilen Dick Burlin har gått bort vid endast 55 års ålder.

– Det är otroligt tragiskt, alldeles för tidigt, säger ordförande Petter Mikaelsson till Norran.

Dick Burlin spelade över 200 matcher i Skellefteå AIK. Foto: Arkivbild

Skellefteå AIK är i sorg efter att ha nåtts av nyheten att tidigare backen Dick Burlin har gått bort, endast 55 år gammal.

Burlin tillbringade nio år i Skellefteå som spelare när klubben spelade i Division 1/Allsvenskan. Totalt spelade Burlin 216 matcher i den svartgula tröjan och gjorde 103 poäng. Förutom Skellefteå spelare Burlin även i Clemensnäs, Piteå och Halmstad.

– Det är otroligt tragiskt. Det är alldeles för tidigt att man går bort vid 55 års ålder, han var en väldigt driven företagare i Skellefteå som alltid hade kloka visioner om saker han ville förändra och förbättra. Framför allt inom att bygga fastigheter. Dick var väldigt vältalig och väldigt lättsam, alltid positiv, ville alltid hitta lösningar på saker så helt enkelt en väldigt bra människa, säger Petter Mikaelsson, ordförande i Skellefteå AIK, till Norran.

Dick Burlin föddes i Piteå och var en talangfull spelare som ung. Han vann TV-pucken med Norrbotten 1986 och spelade även i de svenska juniorlandslagen. Vid junior-EM 1988 var Burlin med i den svenska truppen tillsammans med spelare som bland annat Nicklas Lidström, Mats Sundin, Niklas Andersson, Daniel Rydmark, Thomas Forslund, Per Eklund, Stefan Elvenes och Joacim Esbjörs.

2004 avslutade Burlin sin ishockeykarriär. Efter karriären blev Burlin kvar i Skellefteå och var en välkänd företagare i staden som framför allt jobbade med fastigheter.

Dick Burlin blev 55 år.

