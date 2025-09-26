Det rasar in anmälningar till disicplinnämnden efter gårdagens SHL-omgång. Däribland Färjestads målvakt Emil Larmi för filmning, samtidigt som HV71:s Isac Brännström frias för sin slashing.

Det är gott om anmälningar till discplinnämnden denna morgon. Foto: Bildbyrån.

Isac Brännström var en av flera spelare under gårdagen som fick ett matchstraff. Men trots att det nu ramlar in fem anmälningar till discplinnämnden så är inte HV71-forwarden en av dem som riskerar avstängning. Istället innebär det här alltså att han frias och kommer inte att straffas ytterligare.

Samtidigt har vi alltså fem anmälningar att bena ut.

Det handlar dels om två ”bötesbrott” i form av diving och felaktig utrustning. Den första är Emil Larmi som stod för en av säsongens solklaraste filmningar i gårdagens drabbning mellan Färjestad och Frölunda. Den andra är Isac Hedqvist som anklagas för att ha spelat utan ett tandskydd.

De övriga tre som är anmälda är Jere Innala för en sucker punch, Santeri Hatakka för huvudtackling alternativt charging och Eetu Koivistoinen för en armbåge i ansiktet på Djurgårdens Jesse Ylönen. Det återstår nu att se vad straffet blir för den här kvintetten.

Besluten väntas komma senare under fredagen.