Dennis Altörn lånades ut till Mora IK i Hockeyallsvenskan från Leksands IF i början av oktober – vilket var ett kontroversiellt beslut. Nu kallas 20-åringen tillbaka till SHL-klubben inför veckans matcher, detta meddelar Mora via sina sociala medier.

Dennis Altörn. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

Det var i början av oktober som 20-årige Dennis Altörn lånades ut från Leksand till Hockeyallsvenska Mora, vilket blev en stor kontrovers då klubbarna alltid varit rivaler. Sedan dess har forwarden gjort en poäng (1+0) på tolv matcher i Hockeyallsvenskan.

Under förra veckan petades den JVM-meriterade 20-åringen när Mora mötta Västerås, nu kallas lånet tillbaka till sin ordinarie klubb Leksand. Under säsongen har han spelat tio matcher för Leksand i SHL, då har forwarden inte lyckats plocka några individuella poäng.

Leksand möter Brynäs och Örebro i veckans matcher.

Source: Dennis Altörn @ Elite Prospects